Óbito
Muere Mark Volman, cofundador y miembro de The Turtles, famoso por la canción 'Happy Together'
Hace dos años, el artista reveló que le diagnosticaron demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo tras experimentar alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse
El Periódico
Mark Volman, miembro de la banda de rock The Turtles, ha muerto este viernes a los 78 años. El cofundador del grupo de la década de los 60 habría perdido la vida después de una "breve e inesperada enfermedad" en Nashville, Tennessee (Estados Unidos), según ha confirmado su representado en declaraciones a la revista People.
Hace dos años, el artista reveló que en 2020 le diagnosticaron demencia por cuerpos de Lewy, un trastorno neurológico progresivo tras experimentar alucinaciones, temblores y dificultades para concentrarse. Sin embargo, con medicamentos para ayudar a controlar sus temblores y alucinaciones, seguía actuando en la gira Happy Together, un festival anual de música de los años 60 que Volman y The Turtles (menos Kaylan) encabezan.
Carrera profesional
Volman empezó su carrera musical en 1963, cuando se unió a la banda de su compañero Howard Kaylan, The Crossfires. A medida que avanzó el tiempo, la banda fue bautizada con el nombre The Turtles y tuvieron su primer gran éxito en 1965 con una versión de "It Ain't Me Babe" de Bob Dylan. Pero la banda alcanzó aún más fama con éxitos como "Happy Together" y "Elenore", en los que Volman destacaba siempre con su característico pelo rizado.
En 1970, el grupo se dividió y Volman y Kaylan comenzaron a actuar como el dúo Flo & Eddie. Ambos hicieron varias giras con Mothers of Invention de Frank Zappa y trabajaron como coristas de artistas como T.Rex, Duran Duran y Bruce Springsteen. Además, cuando cumplió 40, Volman empezó a enseñar música en la Universidad Belmont en Nashville. Y en 2023, el artista recordó estos recuerdos en unas memorias tituladas "Happy Forever".
- Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
- Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
- El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
- Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
- Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
- El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
- El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse