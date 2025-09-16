CINE
Muere Robert Redford a los 89 años
Redacción
Washington
El actor y director estadounidense Robert Redfor ha fallecido este martes a los 89 años, según ha anunciado en un comunicado Cindi Berger, relaciones públicas del célebre intérprete.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las últimas palabras del ganadero asesinado a golpes en Ribadesella a su cuñada: 'Mada, dame las manos, no me sueltes, levántame
- El empresario asturmexicano que creó el primer hotel de 'gran lujo' de Asturias lanza ahora una gran 'experiencia' en torno al vino
- El ganadero asesinado a golpes el viernes en Cueves (Ribadesella), enterrado este domingo en el cementerio de Xuncu
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- Una yegua pura raza española, de seis años y de Cangas del Narcea es la ganadora absoluta de Ecunarcea
- Un accidente entre varios vehículos provoca retenciones kilométricas de tráfico en la autovía Y a la altura de Serín
- La presidenta de Inditex, Marta Ortega, disfruta de la gastronomía en Cangas de Onís
- Peregrinos de todo el mundo, de oración ante el Santo Sudario de Oviedo: 'Es un tiempo para la reconciliación y para la esperanza