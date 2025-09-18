Arte en tiempos de mudanza

Anda el Ayuntamiento de Gijón de mudanza de sus colecciones artísticas, en espera de la reapertura de la antigua Tabacalera, dentro de todavía algunos años, que bien podría servir para solucionar las necesidades museísticas de la ciudad, aunque parece que esa no es la idea. La pinacoteca municipal, Museo Casa Natal de Jovellanos, segunda más importante de Asturias, conserva un apreciable fondo de más de 3.000 obras, de las que normalmente se expone un cinco por ciento como mucho. El Museo Piñole, guardián también de un precioso legado, alberga nada menos que 720 cuadros y 800 dibujos del pintor asturiano, más objetos personales, que se completan además con importantes depósitos de otros museos. En la Fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, asimismo municipal, se superan ya las 25.000 imágenes, que abarcan desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, de las que una ínfima parte se muestra ahora mismo en el Palacio Revillagigedo, rememorando cuando Gijón era el epicentro de la fotografía, entre 1858 y 1992.

El fondo es tan cuantioso y las posibilidades son tantas que en el Museo Jovellanos se han permitido darle completamente la vuelta a lo expuesto en la colección permanente de la casa natal del ilustrado asturiano (y su hermana Josefa, no se olvide) y ofrecer una mirada caleidoscópica a la representación de las mujeres en el arte local, sacando a la luz numerosas piezas ocultas hasta ahora y que permiten dar una visión mucho más completa, tanto en lo que respecta a la producción como a la representación. Así, aunque parezca mentira, se muestran obras nunca vistas y se añaden nombres hasta el momento desconocidos, como el de la pintora María Luisa Benedé, activa desde antes de la Guerra Civil, cuyo legado estuvo a punto de perderse pero fue donado a la ciudad en 2019. Bajo la supervisión de la profesora Renata Ribeiro dos Santos, con la colaboración del alumnado del Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, la reordenación de la exposición permanente se articula en torno a cuatro movimientos, que permiten seguir cómo las artistas mujeres se imaginan a sí mismas y cómo se pintan o fotografían, en torno a los apartados "Entre ellas", "Otras", "Nosotras" y "Yo". Y no sólo las mujeres, sino también los hombres artistas, en alteridad y a veces en oposición, lo que permite cuestionar estereotipos y huir de generalidades, ensanchando márgenes, haciendo visibles presencias y ausencias y discutiendo relatos oficiales. Muy interesante.

"Puerto de Gijón", de Nicanor Piñole. / .

En el Piñole se expone temporalmente la colección que tiene el Banco Sabadell del maestro gijonés. Este pequeño museo con encanto está de actualidad desde que se ha confirmado que se cerrarán sus puertas hasta su definitiva ubicación en un edificio anexo a Tabacalera, allá por finales de 2027, lo que ha levantado polémica entre el Ayuntamiento de Gijón y asociaciones vecinales, culturales y artísticas. La viuda del pintor, Enriqueta Ceñal, cedió las obras dentro de unas condiciones concretas bien asentadas en la sede actual, un chalet singular, construido por el arquitecto Manuel García de la Cruz, que alojó el antiguo Asilo Pola. La figura de Nicanor Piñole (Gijón, 1878-1978), pintor imprescindible en la renovación artística asturiana de la primera mitad del siglo XX, bien merecía una ubicación diferenciada en la ciudad, que se fijó con la inauguración de su museo en 1991, y su traslado podría poner en peligro la donación, así como los depósitos que alberga de museos como el Jovellanos de Gijón, el Bellas Artes de Asturias o el Reina Sofía de Madrid, que tendrían que ser revocados.

La exposición "Caleidoscopio", en el Museo Casa Natal de Jovellanos. / .

El Museo Nicanor Piñole acoge además interesantes exposiciones temporales, que también desaparecerían con el cierre y cambio de uso. La que actualmente se ofrece muestra la colección que del pintor gijonés tenía el Banco Herrero, ahora es propiedad del Banco Sabadell y, en función del proceso de concentración bancaria, podría acabar siendo del BBVA. Entre las piezas destacadas figuran obras fundamentales como "De promesa al Cristo de Candás" (1918), "Estibadores" (1927) y "Puerto de Gijón" (1938). Estas dos últimas recogen al fondo valioso testimonio del Palacio Revillagigedo, al lado del puerto, que es lugar rescatado por el Ayuntamiento de Gijón de manos de la Fundación Bancaria Cajastur, para darle actividad y exponer temporalmente parte de los fondos municipales. Allí es donde está previsto que se expongan transitoriamente los cuadros de la donación Piñole, en ese baile de mudanzas, traspasos y reubicaciones absurdamente desconsiderado que pone en jaque un valiosísimo patrimonio y bien merecería una reflexión más sosegada, menos ocurrente, ilustrada. Y que en vez de dejarse llevar por cálculos electorales reconsidere la política artística de la ciudad, con el Centro de Cultura Antiguo Instituto y el Palacio de Contrueces también en la ecuación antes de evacuar nada.

. / .

Nicanor Piñole en la Colección de Arte Banco Sabadell Museo Piñole, plaza de Europa 28, Gijón. Hasta el 2 de octubre