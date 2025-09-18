Ente l’amor y la xusticia social

"El día nel que, doce años depués de la muerte de mio pá, baxé a la bodega (…) daqué intuición desconocida pa min fíxome abrir aquel bagul sobre’l que, pintáu en mayúscules coloraes, figuraba l’apellíu HAUZEUR. Metiendo la mano, conté a bultu delles carpetes a les que mio pá diera títulu…". Asina cuenta la escritora belga Caroline Lamarche l’encuentru casual que diba llevala a investigar la historia de la Real Compañía Asturiana de Mines ("L’Asturiana"), a la que tuvieron arreyaos dellos antepasaos d’ella (Lesoinne, Hauzeur y Laloux), como accionistes y directivos, dende mediaos del sieglu XIX hasta 1983, fecha en que la sociedá foi absorbida por AZSA.

La investigación aniciada nesi momentu concrétase nuna obra documental titulada asina, "L’Asturiana", onde Lamarche, autora esperimentada premiada col Rossel y el Goncourt de novela corta, emplega tol so "savoir-faire" pa da-y una forma lliteraria. L’episodiu citáu, tan cervantín nel recursu al motivu de los papeles atopaos, nun da pasu, como se podía esperar, a un rellatu convencional sobre la creación de l’Asturiana a partir de la Real Compañía Asturiana de Mines de Carbón, qu’esplotaba los yacimientos d’Arnáu, y el so ablucante desarrollu posterior. Tampoco se trata d’una simple crónica familiar. Lo que se cuenta nesta obra ye, ente otres coses, la historia d’una fía que, siguiendo los pasos de la investigación aniciada pol padre –l’inxenieru Freddy Lamarche, últimu presidente de la compañía– aspira a entendelu como nun pudo facelo en vida d’él.

Lamarche refuga la retrospección proustiana –"Si yo fuera Proust contaría too esto otramiente"–, anque’l so estilu de periodu ampliu y la precisión y cadencia del llinguaxe dacuando recuerden a esti autor. La narración, metá Historia metá memories personales, recuerda en más d’un puntu a les noveles d’autoficción d’Emmanuel Carrère y Javier Cercas. Como n’"El Adversariu" y "Soldados de Salamina", la voz narrativa concrétase nun personaxe que va contando les distintes fases d’una indagación destinada a afilvanar y completar los archivos del padre. Nel metarrellatu de la investigación inxértense otros personaxes contemporáneos qu’ofrecen puntos de vista distintos sobre los acontecimientos narraos: la madre, que, cola so ceguera física, apurre una metáfora de la inconsciencia social; Maurice, l’historiador comunista que, dende la óptica del enemigu de clase, intenta separala de los suyos; Frédéric, l’exmaríu que al traviés de la rellación que tien con ella –amistosa anque fallida– señala ciertu enclín a l’ambivalencia; Alfonso García, el responsable del Archivu Hestóricu d’Asturiana de Cinc, que cumple la misión d’ayudala a recalibrar la idea que tenía del supuestu paternalismu de la compañía belga dende la posición de los obreros españoles…

Apresada nesta rede polifónica, el puntu de vista de la narradora nun acaba de fixase nun puntu. Cola mesma sinceridá cola que cuenta la historia espantible de les "campanes-tumba" d’Ougrée, "residuos prietos de colaes de fundición" que contienen los restos d’obreros siderúrxicos tragaos pol fierru fundío, revela la so admiración por Louis Hauzeur, el tíu-güelu qu’en 1912 reprimió con dureza una güelga minera n’Arnáu que duró un añu, venciendo al mesmu Manuel Llaneza, y que solía invitar a Alfonso XIII a les caceríes qu’organizaba nos Picos d’Europa. Anque reconoz los sos privilexos de clase, como la seguridá de que va ser enterrada nun maxestosu mausoléu familiar, fai por disculpar al güelu, Paul Laloux, sobrín de Louis, que "dexaba trabayar a los españoles y pagó los últimos dividendos de los aicionistes belgues". Aguanta les discusiones con Maurice, pero nun se siente capaz d’abandonar la so posición de clase, que pon en xuegu l’admiración y l’amor que siente pol pá.

La oscilación de la perspectiva narrativa –unes veces esterna y lleal a la Historia del movimientu obreru y otres veces interna, arreyada al círculu familiar– asolombra una obra, d’otra manera, impecablemente documentada, escrita y ilustrada. Con too, ye nesti fechu onde meyor se pue apresar la suxetividá d’una autora condenada a escoyer ente l’amor y la xusticia social, qu’espresa con ello la "dificultá p’atopar l’aliendu, el mio llugar".

L’Asturiana Caroline Lamarche Traducción del francés de Xandru Martino Delallama, 334 páxines, 24 euros