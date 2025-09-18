El gancho, el muelle, la cuchara

Sólo con el tiempo y a base de lecturas uno va entendiendo que lo sustancial no es inmediato; que es la consecuencia de un proceso.

Por ejemplo, la poesía. Para llegar a descubrir que no hay poesía si no habita la periferia, si no es periferia. Llegar a este punto conlleva la lectura de no pocos poemas y la escritura de un buen número de ellos. Es el caso del poeta leonés Víctor M. Díez, que publica su poesía reunida en la editorial Dilema bajo el título "A un amanecer, otro crepúsculo", sumándose así a una colección que va editando la obra poética completa de una serie de poetas singulares y significativos: Ildefonso Rodríguez, Concha García, Pedro Provencio… Todo ello bajo el esmerado trato de Antonio Ortega, responsable de la colección.

Víctor M. Díez, actor, agitador cultural, performer participante en proyectos audiovisuales y de música improvisada, además de poeta, tuvo muy claro desde sus inicios el lugar de su poesía y de la poesía.

Lo recuerda el periodista Antonio Marcos en el prólogo del libro al citar unas palabras del autor de "Circo varado": "El poeta ha de ser el el gancho, la cuchara, el muelle que desencuaderna el simulacro de armonía en el que vivimos instalados".

Ser el gancho, la periferia. La obra de Díez ha ido desarrollándose en estos últimos treinta años con la vocación de no reconocer ninguna falsa armonía ni ninguna centralidad jerarquizante.

"Parte de un conjunto alejada de su centro", así se leería la poesía o así debería mostrarse.

Entre los libros de Díez figuran no pocas alusiones (y algo más) a esa subversión que supone el lenguaje en conflicto como expresión o resultado de una herida: "Evaporado va", "Cordura abajo", "Voz fuera de campo", "Ser no representable". Evaporarse, abajo, fuera, no representado… Itinerario de un mundo que no alumbran los escaparates.

Tal vez estemos de acuerdo: una luz, aunque tenue, en la oscuridad, así es la escritura poética. O más bien una oscuridad en la oscuridad.

Desde muy atrás ya nos viene avisando el poeta. Y ese aviso se convierte en una dramática evidencia, ahora que vivimos una externalización del yo. Desconfío de los poetas que siguen confiando en el yo. Desconfío del poeta excesivamente centrípeto.

La escritura de Díez está atravesada de calle y de conflicto, manejados como malabares

Ser no representable que se diluye en la representación de otros seres: ¿laterales? (la denominación es discriminatoria). Por los poemas de Díez discurre una familia poética. Una troupe. Y es en este preciso momento cuando recuerdo que leer su poesía siempre me ha llevado a recordar "Amarcord" de Fellini y en general todo su cine. " Luces que deslumbran como baratijas brillantes", "Salir a los colores / de la ropa limpia".

Poemas corpóreos, poemas orgánicos. Una escritura atravesada de calle y de conflicto pero manejados como un malabar. Hay algo de pirueta en la escritura de Díez. El testimonio de un superviviente que da brincos y se pinta la cara. La convicción de que, en ocasiones, la máscara es más verdadera que el rostro que oculta.

Elegir tus referencias es también elegir un tono, un estilo. A lo largo de los libros se van mostrando pero quisiera detenerme en un fragmento de Roland Barthes al inicio de "Voz fuera de campo" (2004): "Lo que resuena en mí es lo que aprendo con mi cuerpo: algo tenue y agudo despierta bruscamente a ese cuerpo que, entretanto, se embotaba en el conocimiento razonado de una situación general: la palabra, la imagen, el pensamiento, actúan a la manera de un latigazo. Mi cuerpo interior se pone a vibrar como sacudido por trompetas que se responden y superponen: la incitación hace huella, la huella se amplía y todo es más o menos devastado".

La escritura, fruto de una devastación y no de un virtuosismo. Díez varía formalmente sus versos y juega. El juego (de sentido, de lenguaje…) como si el poema fuera una afortunada reunión de piezas, de ahí, creo, la convivencia de espesura y claridad. Miguel Casado, en el epílogo de "A un amanecer, otro crepúsculo", lo dice: "Es arriesgada la poesía de Víctor M. Díez, expuesta a la intemperie. Espesa una atmósfera enrarecida y se da, a la vez, con transparencia peculiar".

A la intemperie. No suele decirse, pero lo más importante de tener un cuarto propio es poder abandonarlo llegado el momento.

La poesía no es una flor de invernadero ni un gato en un mullido sofá. Es silvestre, incómoda porque nos saca de nuestras casillas. Y Díez es un destacado juglar de esa incomodidad y de esa intemperie.

