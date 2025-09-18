Hansel y Gretel en África

Desde mediados del siglo XX, la literatura escrita en inglés por autores procedentes de África se ha convertido en lectura "popular", refrendada muy pronto por premios relevantes como el Nobel de Literatura al autor nigeriano Wole Soyinka en 1986. Nombres fundamentales fueron, entre otros muchos, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong’o, Buchi Emecheta o Ama Ata Aidoo, que introdujeron en el canon occidental no sólo sus diferentes experiencias personales y culturales, sino también sus preocupaciones como personas que vivían entre dos mundos, delimitadas por su lengua materna y el inglés en que se veían abocadas a escribir para poder ser leídas.

Sus temas, por tanto, incorporan la fusión entre la oratura, es decir: la oralidad de su cultura literaria, y la escritura, entre el espíritu comunitario de su sociedad africana y la individualidad de occidente, así como el arraigo de la tradición aún cuando es modificada, las disparidades económicas de los continentes y los efectos de largos años de colonialismo.

Más de medio siglo después, superada ya la distinción de ser "afro-british", personas con guión, nos encontramos con escritores que ya nacieron en el Reino Unido, de tercera y cuarta generación, para quienes África es casi un lugar mítico de referencia familiar y, afortunadamente, una fuente de historias y memorias que, con frecuencia, marcan su diferencia en la escritura.

En este contexto contemporáneo se inscribe Helen Oyeyemi, nacida en Nigeria en 1984, criada en el sur de Londres y residente en Praga desde 2013. Oyeyemi es autora de ocho novelas, la primera publicada en 2005, varios relatos y dos obras de teatro. Sus novelas, publicadas todas ellas en las editoriales británicas de mayor prestigio, pronto le valieron el reconocimiento del público lector y varios premios literarios importantes.

"Gingerbread" (2019) es su sexta novela, en la que, como en obras anteriores, la autora rescribe cuentos populares, despiezándolos y recomponiéndolos de acuerdo con los condicionamientos y tensiones impuestas por el mundo contemporáneo en el universo infantil. Oyeyemi considera que la infancia es un periodo muy difícil, "erosionado por la preocupación de empezar a pensar que somos un producto con un valor social y que no sabemos si realmente valemos para algo".

La novela conjuga la realidad que experimenta Perdita al crecer en una familia no normativa y en una sociedad capitalista con la irrealidad que le brinda su madre, Harriet, procedente de un lugar, Druhástrana, que Google considera que no existe, y rodeada de cuatro muñecas que funcionan como el coro de las tragedias griegas y como los angelitos de nuestra infancia, cada uno en cada esquina de la cama, "para proteger el santuario donde Perdita lee, duerme".

Gretel, la amiga ¿invisible? de Harriet, introduce el cuento maravilloso en la novela y nos recuerda la casita de chocolate con la que la bruja les atrajo a ella y a su hermano Hansel a su peligrosa caverna. Dicha casita se denomina, en inglés, "la casita de pan de jengibre", de ahí el título de la novela, título que, una vez desentrañado, nos sirve de hilo conductor de los conflictos y disparidades que aparecen en la obra.

El pan de jengibre, en receta heredada generaciones atrás, se convierte en el talismán que Harriet puede ofrecer a una sociedad que la ningunea por su raza y por su clase social. El párrafo inicial de la novela no nos deja mucho lugar a la esperanza, al estar jalonado por negativos, pero, al mismo tiempo, esas frases negativas explican la diferencia sustancial entre Harriet, Perdita y el mundo en que éstas se debaten.

El pan de jengibre es su protección, su escudo y su esperanza (lamentablemente recibido como "venganza" por un miembro del AMPA de la escuela de Perdita), por eso Harriet al llegar a casa y oler el pan de jengibre "tiene sentimientos encontrados, aunque sobre todo positivos". "Pan de jengibre" es una novela compleja, hay que escarbar para descifrarla.

