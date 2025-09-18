Insurrecciones íntimas

Podríamos decir que la literatura irlandesa moderna se funda en una paradoja: sus escritores han tenido que marcharse de Irlanda para poder escribirla. James Joyce estableció con esa diáspora el paradigma radical del exiliado que convierte la ciudad natal en una geografía imaginaria y, al mismo tiempo, universal. A lo largo del siglo XX, la figura de Joyce se elevó como un tótem contradictorio para las siguientes generaciones de autores irlandeses. Entre ellos se encuentra Edna O’Brien (Tuamgraney, 1930-Londres, 2024), probablemente la mejor de las escritoras de un país en el que resulta difícil elaborar un ranking debido a la feroz competencia de sus hijos. En la tradición irlandesa, la literatura se transmite, además, como una herencia problemática: un linaje que abruma tanto como inspira. O’Brien, voz inconfundible y figura clave en el mapa narrativo del siglo XX, entendió desde temprano que esa genealogía llevaba el nombre de Joyce. Él, el proscrito, el exiliado, el cartógrafo de Dublín en fuga. Ella, la mujer que se atrevió a escribir sobre el deseo femenino en un país gobernado por una perniciosa sombra clerical. No es casualidad, por tanto, que O’Brien dedicara páginas enteras a Joyce, tanto en la biografía que la consagró como en los ensayos dispersos donde evoca su figura. Más que una exégesis crítica, lo suyo es un acto de fe literaria: una comunión con el estilo torrencial de "Ulises" y la audacia experimental de "Finnegans Wake", ese libro que más de uno ha intentado leer y nadie es capaz de concluir. O’Brien no interpreta a Joyce desde una torre de marfil académica, sino desde la orilla de la experiencia y con cierto colegueo, y la pasión de quien reconoce en otro escritor un espejo deformante de sí mismo.

La biografía, una joya en cuanto a estilo, publicada por primera vez a finales del siglo pasado y que este año ha visto la luz traducida al español gracias a la editorial Cabaret Voltaire, es un acto de intimidad literaria. O’Brian traza en ella el retrato de un escritor obsesionado con el detalle, minucioso hasta la extenuación, pero también de un hombre marcado por la precariedad económica, las tensiones familiares y la inestabilidad del exilio. Al hacerlo, no puede evitar reconocerse en ese espejo: ambos experimentaron la marginalidad de quien desafía los códigos sociales de su tiempo. En una especie de herejía compartida, someten el lenguaje a las experiencias vividas. Joyce desafió la sintaxis inglesa para reinventarla en una clave local, dublinesa, mezclando registros, deformando palabras, construyendo un idioma nuevo para una realidad nueva. Desde otro ángulo, O’Brien asumió la misma tarea: devolverle voz a los silenciados. Si en James la revolución era formal, en Edna lo fue temática. Con "Las chicas de campo" (1960), la escritora dio visibilidad al deseo, a la sensualidad y a la frustración de las mujeres jóvenes en la Irlanda provinciana. El escándalo no tardó en desencadenarse: sus libros fueron quemados por los párrocos, y su nombre se convirtió en sinónimo de transgresión. El exilio en Joyce no es solo geográfico sino también espiritual. Dublín lo persigue en la memoria, pero él lo reconstruye como un espacio literario absoluto. O’Brien, en cambio, residió gran parte de su vida en Londres, desde donde escribió sobre Irlanda con la nostalgia del desterrado y la lucidez del crítico. En ambos casos, la distancia con la patria se convirtió en condición necesaria para la creación. Paradójicamente, Irlanda terminó por reivindicar a ambos escritores. Joyce, canonizado como padre de la modernidad literaria, y O’Brien, homenajeada ya en vida como una de las grandes narradoras de lengua inglesa. Pero el reconocimiento llegó tras la condena: primero fueron herejes, más tarde clásicos. El hilo invisible que los une es el de la convicción de que el arte, para ser verdadero, ha de incomodar. O’Brien reconoció en Joyce la valentía del que incendia las formas narrativas heredadas para alumbrar una modernidad propia. Y Joyce, aunque ya no estaba para leerla, habría encontrado en O’Brien una continuadora improbable, capaz de desafiar el tabú con la misma obstinación con que él desmanteló cualquier moral victoriana. La sombra tutelar de Joyce no aplastó a Edna O’Brien: la acompañó como una presencia incómoda, que supo interpelar y transformar en estímulo creativo. Ella lo explicó abiertamente: "Joyce nos dio permiso para ver y para decir". Y en esa licencia, tan peligrosa como necesaria, descansa la herencia común de dos escritores irlandeses que hicieron de la palabra una forma de insurrección íntima.

