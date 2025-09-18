Italia no se acaba nunca

Cualquier creador aspira a encontrar un lugar en el mundo donde coincidan el placer y la serenidad, el escrúpulo de la belleza y la solidez del vínculo, la pátina de lo cotidiano y el esplendor del sueño. Gregor von Rezzori, uno de los escritores europeos esenciales del llamado siglo corto, lo halló en Italia, más concretamente en la Toscana, donde vivió, amó y escribió durante los últimos treinta años de su fecunda vida. Nacido en la Bucovina, uno de los enclaves más singulares del antiguo y nunca suficientemente ponderado Imperio Austrohúngaro (hoy ese lugar se reparte entre Rumanía y Ucrania), su fecha de nacimiento, 1914, resuena con evidente brío y marca la biografía de un hombre, de una lengua literaria (el alemán en su caso) y de un territorio tan fascinante como sometido a los vaivenes feroces de la Historia, la gran nodriza.

"Passeggiate. De viaje por Italia" recoge textos de diversa procedencia, algunos de ellos inéditos hasta la fecha, y que cubren un arco creativo que conduce desde 1967 hasta 1996, escenificando, con irreverencia en ocasiones, a menudo con indisimulada acritud, siempre con una prosa mayúscula, las impresiones, las voliciones y los pensamientos que la patria escogida dejó en una sensibilidad inquieta y, por definición, cosmopolita, ciudadana del mundo en su acepción más noble. Conviven en estas páginas fragmentos íntimos ("Mi estudio") con piezas ambiciosas, de raíz casi sociológica (la lectura que Von Rezzori dedica a Roma y a Milán, las dos grandes ciudades italianas: el latido y la industria, la eternidad y el pragmatismo), juguetes lúdicos ("Aquel verano…") con disparos a la línea de flotación ("De la imagen cambiante de la Toscana"), e incluso una suerte de compendio de italianidad ("Italia o ¿cómo sustituir unos lugares comunes por otros?") que todos aquellos que han vivido durante un periodo suficiente de tiempo en el país del limonero se sienten tentados a manifestar valiéndose de sus fuerzas, sean escasas o abundantes.

En un libro tan poliédrico como el presente no resulta sencillo rastrear la idea fuerza que articula el discurso rezzoriano, pero quizá no nos hallemos del todo desencaminados si encontramos ese aleph de la interpretación en un concepto muy querido por el autor, Epochenverschleppung, definido por el escritor como "la superposición anacrónica de elementos de la realidad que pertenecen específicamente a una época anterior sobre la siguiente", y que Von Rezzori sintetizó en una frase que podemos hacer nuestra sin temor a la hora de interpretar muchas de las impresiones que el contacto con Italia provoca en los viajeros que por ella peregrinan. Esto es: "el pasado vivo, hecho presente a través de la tradición, constituye la dimensión humana del tiempo". Esa dimensión humana que el autor de una de las mejores novelas jamás escritas en alemán, "La muerte de mi hermano Abel", nunca desterró de su escritura, y que estas deambulaciones por uno de los países más bellos (y complejos e irrenunciables) del mundo celebra con ingenio afilado, ironía intacta y un bendito irredentismo intelectual.

