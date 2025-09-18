Una ocasión pa pasalo bien

A la so condición de compositor y cantante (dalguna de les sos creaciones constituye un ésitu notable, con permanencia nel tiempu, como "La Capitana"), Carlos Rubiera Tuya arreya la de magníficu narrador. De so son la novela "Ñublu de mar y de distancia" (1983), y los volumes de cuentos "Cuentos de tres la guerra" (1981) y "Cuentos de bona oreya" (1988), estupendes coleiciones de rellatos. Ensin escaecer l’infantil "Vida y aventures de Musín" (1982), que, por cierto, tanto-yos prestó a los mios fíos.

Esti añu acaba d’asoleyar en Trabe "La lloca de Dublín y otros cuentos", un conxuntu de diez narraciones de llonxitú variada y temática estremada, que va dende lo que podíemos llamar rellatu de crime internacional ("L’encargu de la lloca de Dublín") a l’aventura xuvenil ("Xicu la Llana"). Y masque la mayoría les histories suceden n’Asturies o na so contorna, hai dalguna, como’l llargu rellatu de "La tumba de don Quixote", que cuerre per tierres castellanes.

Vamos dicilo yá: les narraciones son mui entreteníes y, en xeneral, mui creatives, na historia, nos protagonistes, na alternancia de personaxes, la sorpresa que de xemes en cuando sal al llector nel camín (incluida la costura qu’acaba xuntando dos rellatos bien separtaos). Too ello, además, ta adobao con una zuna, una ironía a lo sonsa, que percuerre gran parte la narración.

Les descripciones de paisaxes son una maravía d’efectividá y realismu, feches, per otru llau, con una gran concisión: "A la fin, desurdió delantre nuestru l’húmedu paisaxe [Asturies, dende Lleón], como pintura d’un cuentu d’encantos y de xanes; col so infinitu amiestu de verdes pelos pastos y les viesques; colos pardos teyaos de les cases y cabañes espardíos pela rimada del monte; colos altos mayaos del puertu tapecíos pola borrina". De mesmu mou, les aiciones humanes: "Y asina, con un daqué de cal equí y un mueble d’anticuariu allá, cacharros de fareru, llibros vieyos y dalgún candil, escomenzó aquella xente [son xente del cine que van facer una película] a trabayar; que ye una manera de nomar aquel dir y venir, entrar, salir, xubir, baxar, xintar, beber y dise pa los cuartos a folgar".

Estos dos exemplos, trayíos cola intención dicha, puen servir tamién pa exemplificar la precisión de la frase del escritor, la so concisión y la claridá de la so llingua, bayurosa y tresparente al mesmu tiempu, asina como la zuna cola que cuenta.

Pa una parte de los llectores la "Lloca de Dublín..." va tener, amás, una prestosidá especial: son delles les referencies velaes a personaxes o sucesos reales de la vida y la historia asturiana, asina la presencia del etarra Jon Idígoras nun restaurante de Tazones, o l’apaición paródica en más d’un rellatu del escritor Carlos Ribera, ente otres suxerencies. Naturalmente, el llector non versáu nel asturianismu históricu pue perder dalgunes d’estes gracies o suxerencies (non la del escritor Carlos Ribera, ñidiamente), pero ello nun ye pilancu pa que disfrute de la invención narrativa, del bon ritmu la mesma, de l’alternancia de planos y personaxes dientro la mesma narración, y, sobre too, del magníficu afluyir de la so escritura, la claridá y precisión de la mesma, la so cercanía a la llingua oral, particularmente nos sos moos y dicires.

