Los prodigios de la ciudad

Algunos barrios escapan de la reduccionista categoría de decorado para convertirse en un refugio de voces. Como el Gótico de Barcelona: susurra, transpira, inspira, cuestiona, oculta y quizás embauque. Sergio Vila-Sanjuán se enfrenta en "Misterio en el Barrio Gótico" a un doble desafío: resolver un enigma literario que oculta un dilema urbano: ¿de lo que observamos cuánto es auténtico y cuánto es un artificio (re)creado para que se convierta en una estampita? Literatura y periodismo se entrelazan: Víctor Balmoral es un periodista que está a punto (y aparte) de jubilarse. Lejos de esperar su cambio de ciclo profesional, acata nuevas reglas del juego: unas cartas anónimas, un cadáver oculto, huesos que aparecen donde no deberían. El chip de periodista (que nunca se retira) salta de inmediato. El Barrio le reclama. Le embauca, sí. Las trampas del pasado cumplen con la función de puertas cerradas que una mente inquisitiva y curiosa como la de Balmoral acepta como tentaciones irresistibles. Vila-Sanjuán enriquece su protagonista con mucha carga personal. De ahí que resulte tan cercano y auténtico, alejado del investigador típico y tópico, del "detective" decorativo. Un profesional al que le cuesta dormir, arrimado a una cierta nostalgia no tóxica, con cierta tendencia a mirar el mundo desde una irónica melancolía. Alguien que recuerda. Y que recapacita. "¿Qué sabemos del ayer? ¿Qué sabemos de nosotros mismos?", se pregunta Balmoral. Porque, al final, lo que realmente importa es lo que aporta la investigacion sobre la personalidad de su protagonista, y lo que parecían notas secundarias en el camino se convierten en una guía íntima de aprendizaje y conocimiento.

Son 244 páginas precisas que no conceden tregua. Vila-Sanjuán ajusta al máximo los recursos literarios para que la magia de la crónica de sucesos en sombras brille por su presencia. No es un thriller que se agarre al exceso de velocidad para atrapar el interés. El ritmo se amolda a la esencia de los clásicos: sosegado, atento a los detalles, afinado al describir lo justo y necesario, sin arboledas de documentación que no dejen ver el bosque. Hay pistas, claro, como las que sugiere la misma arquitectura con sus símbolos de un pasado que no siempre es lo que parece, certezas de que la memoria puede ser restaurada con objetivos estéticos o ideológicos. Así, el relato policial se fusiona con una reflexión sobre una sociedad , como el mismo autor ha señalado, "muy presentista, muy fragmentaria y muy tecnologizada".

Bienvenida la melancolía: la belleza puede resultar incómoda cuando sabemos que las piedras que creemos inmortales no son del todo verdaderas. El Barrio Gótico se divierte confundiendo a quienes pasean por él, recolocando las piezas en el tablero del presente y el pasado para despistarnos. No se trata de resolver un enigma y ya: nos corresponde la misión de mirar con ojos nuevos cualquier paisaje urbano y descifrar su código de reinvenciones y camuflajes por instinto de supervivencia. La ciudad de los prodigiosos misterios nos espera.

