Un tiempo nuevo

El inexorable paso del tiempo está llevando a sucesivos relevos en el universo de la música clásica. Una generación de intérpretes y directores, que han marcado el pulso de las últimas décadas, está ya de retirada y sus apariciones cada vez son más episódicas.

Como es lógico, los artistas mutan y se adaptan a los cambios sociales, pero la música clásica tiene reglas propias porque no es un negocio musical al uso. La asunción de los modos del pop, que se intensificó a finales del siglo XX, ha supuesto una catástrofe para el sector y, de manera paralela, el hundimiento de las casas discográficas, ahora totalmente marginales, ha llevado a nuevas fórmulas que han sido negativas para su supervivencia.

La música clásica necesita de carreras de largo recorrido. El trabajo con el patrimonio precisa experiencia, capacidad de liderazgo y una madurez que se adquiere con el paso del tiempo. Lógicamente siempre ha existido el talento joven y fulgurante, pero incluso ahí el trabajo continuado perfecciona el excesivo ímpetu juvenil que no acaba funcionado con determinadas obras del repertorio en las edades más tempranas. Todo ese tiempo lento y prolongado, de una madurez imprescindible, está desapareciendo ante la imperiosa necesidad de sacar cada año decenas de músicos que comienzan a reemplazar a los que poco antes llegaron y apenas lograron consolidar sus carreras. Vemos estrellas fulgurantes que en tres o cuatro años están amortizadas por los nuevos prodigios en una quema continua sobre un terreno que queda arrasado.

Con un sistema de reemplazo tan veloz tampoco el gran público acaba conociendo a los artistas. De este modo nos encontramos antes intérpretes excepcionales pero que sólo son apreciados por los melómanos más avispados. Es una tormenta perfecta que tiene como vencedores a los estratos más mediocres porque ante la planicie interpretativa el que es capaz de resolver sin más acaba ganando terreno al genio que ha dedicado toda una vida al estudio de un repertorio con el rigor preciso. Ahora vemos en teatros y auditorios músicos de una superficialidad absoluta y que, como es lógico, acaba propiciando el desapego de una audiencia harta de interpretaciones estandarizadas, sin el mínimo fulgor de un legado que exige la mayor ambición artística a quienes lo abordan.