Óbito
Muere Claudia Cardinale, icono del cine italiano
EFE
París
La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en la región de Île-de-France, que comprende París, informaron medios franceses.
