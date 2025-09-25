Arte y compromiso

Rosalía Banet presenta en la Galería Espacio Líquido de Gijón "Cuerpos mutantes", una selección de piezas de distintas series y momentos que podríamos entender como una pequeña retrospectiva. En una mesa central se exponen obras tridimensionales en barro, Fimo y resina que conviven con los óleos y acrílicos de las paredes. Su trabajo es multidisciplinar, deslizándose con naturalidad de una disciplina a otra, rompiendo sus límites.

Con un estilo amable y personal nos involucra en sus preocupaciones sobre muchos de los excesos de la sociedad actual; como ella misma dice, "saca a la luz los monstruos que pueblan la civilización contemporánea". Son temas que tienen que ver con el cuerpo y sus enfermedades, con la alimentación y el consumismo, con la ecología y el respeto por todos los seres vivos. Las pinturas de la serie "HUMANOANIMAL" son tan hermosas como contundentes, también enternecedoras. En pocas ocasiones encontramos propuestas tan comprometidas: poseen un trasfondo reflexivo, una inteligente y sutil respuesta plástica merecedora de varios reconocimientos, como la beca de la Real Academia de España en Roma, artista en residencia en la Casa de Velázquez y en HIAP (Helsinki International Artist Programme).

Entre las esculturas hay obras concebidas a escala considerable, como "Homo Humus: Return to Nature", enormes pies de barro que contrastan con las piezas pequeñas que predominan en esta muestra. Algunas son realmente minúsculas y parecen contradecir la tendencia general del mercado a los grandes formatos, como la singular serie en barro y resina en la que se hibridan partes anatómicas (lenguas, ojos y orejas) o los pasteles de legumbres realizados con semillas naturales. Su fragilidad contrasta con la fuerza de los significados que contienen, elevándolas a la categoría de objetos propiciatorios para la reflexión y la concienciación, remitiendo, en general, a la necesidad de recuperar una relación respetuosa con la naturaleza.

De la serie "HUMANOANIMAL". / .

Buena parte de su trabajo tiene como eje vertebrador el cuerpo humano. Es una obra que conceptualmente recuerda a otras grandes creadoras del panorama nacional, como Marina Vargas y María Gimeno o María Castellanos, María Vallina y Soledad Córdoba en nuestro entorno más cercano. Artistas que recurren al cuerpo, con frecuencia a su propio cuerpo, como soporte discursivo. El tema de la proporción también está latente en las propuestas de Rosalía Banet, así como la desestructuración y el hibridaje. Son figuras alteradas, a veces deformes, que dejan de ser un todo para revelarse como fragmentos, un recurso característico en su producción. La deconstrucción del cuerpo provoca inquietud, un impacto visual que lleva al desconcierto. Así se percibe en "Desorganizarse el cuerpo", acrílicos sobre papel y sobre lienzo, donde los cuerpos se descomponen y recomponen para cuestionar sus propios límites. Ese "despiece" posee algo del carácter existencial romántico, de cuerpos mutilados y deformes símbolos de la ruina y decadencia de una civilización. En el texto de presentación se indica con estas palabras: "Su interés está en pensar el cuerpo como una entidad mutable, atravesada por lo social, lo político y lo afectivo. El cuerpo, en su obra, se presenta como un espacio colonizado y mercantilizado, pero también como un territorio en disputa".

Recientemente Rosalía Banet ha realizado un proyecto de investigación en México; entre otros temas, ha trabajado sobre la iconografía de Coatlicue, diosa de la tierra y de la fertilidad, de la vuelta a la sabiduría ancestral, un acercamiento a las fuentes de la vida en busca de las claves para la regeneración. Fruto de esa experiencia es la serie· "Renacimiento", grupo de tótems modelados y pintados que representan pies segmentados a los que les brotan flores. Sobresalen del conjunto de la exposición por el brillo y la belleza de unos tonos que se hallan bajo el influjo de la luz y el color, son el contrapunto de sus enormes pies huecos y desarraigados. Hermosas metáforas que hablan de la sanación, de la posibilidad de generar una nueva vida recuperando la armonía perdida.

"Desorganizarse el cuerpo". / .