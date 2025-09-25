Jordi Doce abrió en marzo de 2022 un cuaderno de notas y escribió: "Nadie me pregunta, pero no dejo de responder. Quiero decir: escribo". Y esta simple frase, explica, fue "el detonante de un trabajo de escritura que me hizo compañía durante dos años exactos y que fue imponiéndome lentamente su atmósfera, su necesidad. A diferencia de mis cuadernos de notas anteriores, cuyos contenidos fui compartiendo de manera regular en el blog y que se escribieron a plena luz, este fue creciendo a la vieja usanza: en secreto, casi en la oscuridad, como un mecanismo de autodefensa ante ciertas pruebas vitales a las que aludo oblicuamente en la nota final. Pronto me di cuenta de que este sería una especie de cuaderno negro, un libro de duelo y convalecencia, algo que no deseaba ni me apetecía especialmente".

En "La insistencia" la reflexión sobre arte y literatura "está poco presente. No desaparece pero ha sido sustituida por una mirada más amplia sobre otras cuestiones que me ocupan de forma cada vez más obsesiva: el ecocidio, la creación paulatina de un nuevo orden tecno-feudal, la defensa necesaria de la libertad –la disidencia– individual ante los excesos de un poder que ya ni se molesta en disimular sus pretensiones… Me gusta la convivencia de notas más extensas o casi ensayísticas con aforismos y apuntes personales. No creo en los libros solo de aforismos, como un frasco de píldoras más o menos sapienciales… Y disfruto de los cuadernos de notas cuya coherencia se desprende del tono del autor, de sus obsesiones particulares durante una etapa de su vida, del modo en que vuelve una y otra vez sobre un palmo de tierra y va abriendo un surco en ella. En realidad, yo veo estos cuadernos como libros de poesía, aunque no estén compuestos de poemas a la manera clásica".

Atentos a esta historia: "Hace justo cuarenta años, en otro mundo y en otro Estados Unidos, pasé un curso entero en un pueblo del medio oeste llamado Grinnell, Iowa. Vivía con mi familia de acogida en una vieja granja reformada, rodeado de maizales inmensos que eran como un segundo horizonte. Poco después de las navidades cayó una ventisca feroz, que nos tuvo aislados durante cuatro o cinco días. En cierto momento, hubo que salir para buscar leña y suministros a la cuadra, pero el riesgo cierto de extraviarnos en el corto trayecto hizo que Sandy, mi padre de acogida, atara un cabo de una cuerda a la puerta de casa, caminara a ciegas hasta la cuadra y atara allí el otro cabo. Así los demás, tocando a tientas esa guía bien tensada, pudimos hacer varios viajes en medio del viento y la nieve para aprovisionarnos".

Este libro "fragmentario y algo caprichoso fue el hilo de escritura que me orientó y mantuvo pegado a tierra durante dos años de ventisca personal. Fui siguiendo ese hilo a ciegas hasta que, de pronto y casi sin avisar, la ventisca amainó. Lo curioso es que, en este caso, la cuerda se fue creando a medida que mis manos tanteaban el vacío. Por eso, entre otras cosas, ‘insistimos’ en escribir…" ¿Para sobrevivir?

