"La Rey", potente novela negra argentina

La novela negra argentina ha pasado por varias fases. La primera podríamos situarla entre 1930 y 1960, y sus dos características principales fueron el esquema de la novela-enigma como dominante y la influencia de José Luis Borges, que publicó "Seis problemas para don Isidro Paroli" en 1942. La segunda abarcaría hasta el golpe de estado de Rafael Videla en 1976, y sus contenidos navegaban con una gran influencia del hard-boiled estadounidense. Sin embargo, al poco tiempo aparecerá una novela negra autóctona que se convertirá en un auténtico campo de reflexión sobre el hombre, la literatura y la sociedad, donde destacarán escritores como Rodolfo Walsh, Ricardo Piglia, Adolfo Pérez Zelaschi, Eduardo Goligorsky y José Pablo Feinmann. La mayoría no cultivaba el género en exclusiva, pero realizaban incursiones esporádicas, combinándolo con otras formas narrativas, incluso con otros géneros. En el caso concreto de Piglia y Feinmann, lo detectivesco se entrelaza con indagaciones filosóficas y semiológicas sobre la naturaleza de la ficción, el lenguaje y la identidad personal y colectiva. Actualmente, podemos destacar a Ernesto Mallo, Raúl Argemí, Rolo Diez, Kike Ferrari, Marcelo Luján, Guillermo Orsi, Horacio Convertini, Guillermo Saccomano, Claudia Piñero, Carlos Salem… cuyas obras hemos reseñado en estas páginas.

El denominador común del género en Argentina es no utilizar la figura del detective privado como protagonista, tal vez porque son inexistentes en la realidad del país. Tampoco los policías gozan de simpatías en la narrativa, por el recuerdo nefasto de la represión durante la dictadura. Guillermo Orsi lo dejó claro en una de sus novelas, "Nadie ama a un policía". Por esa razón, los protagonistas de las tramas suelen ser gente del común.

En ese contexto es donde hay que situar a Reynaldo Sietecase (Rosario, 1961), con novelas destacadas como "Un crimen argentino" (2002) y "A cuántos hay que matar" (2010). También es notable su investigación periodística "Kamikazes. Los mejores peores años de la Argentina" (2013). Además, por su labor en radio y televisión, obtuvo cinco veces el Premio Martín Fierro y ha sido distinguido en dos ocasiones con el Premio Tato.

Ahora publica "La Rey", una novela que mezcla la marginación, lo policial y la actualidad, y se desarrolla en Ciudad del Este (Paraguay) para trasladarse a Buenos Aires y terminar en Madrid. Es la historia de Blanca Rosa González Miszkowski (apellido como homenaje a los desconocidos polacos que fueron a trabajar a esas tierras), una joven paraguaya que ha de sobrevivir en un mundo cruel de violencia, drogas, prostitución y muerte, y solo tiene su instinto, la ayuda de muy pocas personas y las habilidades que le salvarán la vida: "limpiar, coger y matar".

La historia comienza cuando tiene trece años y es violada por la pareja de su abuela, Raúl Recio, un cacique de Ciudad del Este. En sus ratos libre lee lo que encuentra en cualquier estantería: la revista "Selecciones del Reader’s Digest", las biografías de Charles Chaplin y Simón Bolívar, "La niña que perdí en el circo" de Raquel Saguier y "Arte de las putas" de Nicolás Fernández de Moratín. Un día, decide huir del abuso sistemático y llevarse una piedra de obsidiana perteneciente a su abuela, una suerte de amuleto mágico que la transporta a otros mundos. En su fuga recala en Villa 31, Buenos Aires, donde comienza su transformación, hasta convertirse en la Rey, la jefa de una banda de narcos paraguayos. A pesar de eso, ese reinado no es pacífico y ha de huir a Madrid, donde se verá implicada en una trama violenta relacionada con el Museo de Ciencias Naturales, en el que se conserva un valioso espejo de obsidiana azteca, un espejo de espíritus usado también por John Dee, asesor de la reina Isabel I de Inglaterra, y cuya figura inspiró el personaje de Próspero en "La tempestad" de Shakespeare.

Además de lo anterior, subyace una historia de amistad contada con una prosa desprendida de cualquier lastre, pues Sietecase busca una presentación rápida de situaciones y conflictos, y mostrar el choque entre una niñez violentada y el camino peligroso de la vida adulta. Es un escenario cruel, donde los términos "sicario" y "vendetta" son atractivos para los cronistas de sucesos, pero ineficaces a la hora de encontrar la verdad. Y todo rehogado con pox, el aguardiente de la fermentación del maíz.

