"Santiña" y los dos setiembres

Hai dos setiembres n’Asturies. Primero’l de la Vírxen de Cuadonga y la fiesta nacional de la comunidá autónoma. Dempués el fin del branu y aniciu de la seronda, cola feria uviedina del señor San Mateo. El veraneu vase y s’arrima la "rentrée": ye que torna la vida, dicen na cai. La vida "normal".

De xemes en cuando daqué malo pasa col nome de la Santina. Hai munchos años –acordaránse tovía dalgunes–, hebo blasfemies, a cuenta d’un premiu Nobel y de ciertes dames, paez que resuena. Por vieyes más val borriales del historial. Pero nesti tiempu queer hai novedaes que seya polo que seya estropien a la virxen de la cueva les xanes. Determináu supermercáu finu, pequeña bolsuca de chucheríes con un nome mui claru del productu: "Santiña". Teníemos la "sidriña" en llabios populares y la más entrampiada "ovejiña" en llabios de l’aristocracia. L’aportación "Santiña" del comerciu gallegu, por embargu, ye de momentu l’ayalga del estropiciu.

Pero hai otres tresformaciones del nome de la Reina de nuestres montañes. Xóvenes estudiantes: cada vegada viaxen más, estudien y trabayen más allá d’España. Una d’elles, Isabel Álvarez Sancho, de Xixón, entamó por dir a Bosnia Herzegovina y nesti momentu ye caderalga na Universidá de Oklahoma, nos Estaos Xuníos. ¿Intereses d’Isabel? La Filoloxía y la Llingua Asturiana. ¿Y qué ye, qu’Isabel siéntese sola onde ta? Non, la prensa y les redes saquen ca poco noticia de persones asturianes como Isabel: viven en universidaes de USA, por exemplo en California, y tan enfotaes nel bable. Conque la nuestra Isabel xuntóles y ente toes sacaron adelantre una asociación que sirve pa esparder la conocencia y usu de la nuestra llingua asturiana y p’afitar de pasu la realidá d’Asturies con festivales y residencies. ¿Y cómo la llamaron, qué títulu-y punxeron? Pues l’asociación llámase S.AN.TI.NA., l’acrónimu más llargu, o unu de los más llargos, sigún Isabel Álvarez Sancho, referíos a instituciones y realidaes culturales norteamericanes. ¿Qué ye lo que significa, entós, l’acrónimu? ¿Cómo se traduz? Pues trátase d’una llarga fras en inglés que más o menos diz lo siguiente: "Sociedá d’Análisis de Tópicos Culturales de Identidaes Llinguístiques n’Asturies". Lo que salga d’ehí ver veráse.

Les banderes bermeyes no alto la torre la Catedral avisen de la fiesta mui uviedina del 14 de setiembre, la Exaltación de la Santa Cruz. Eses banderes qu’anuncien dende la Edá Media los festexos del xubiléu y de la Perdonanza. Dalgunes persones cuéntenme que D. Jesús Sanz Montes faló estos díes de dellos asuntos de nuestros conciudadanos musulmanes. Díxi-yos que paecíame un tema mui apropiáu de la nuestra historia. Pasa eso, que’l nuestru Arzobispu tien que tratar temes asgaya como ficieron antecesores suyos, tanto cercanos como llonxanos. Yo pensé en D. Ramón Menéndez Vigil O. P., de finales del sieglu XIX, que criticó a Clarín –pero poco– y que nel cuadru suyu propiu de la Santina (metro por sesenta) escribió dalgo como esto: "Madre, salvadme a mí y salvad a España". Yeren tiempos de desastre imperial. Tamién son de recordar un par de cardenales asturianos, Inguanzo, del sieglu XIX, y sobre too Ceferino González, tamién dominicu, y de Llaviana. Vendríen los años venti del sieglu pasáu y ya podríen soliñase nomes d’asturianistes-bablistes, como Pepín de Pría, Padre Galo o Pachín de Melás. Pero polo menos Ceferino ya había dao un saltu patrióticu en tiempos decimonónicos. Dos paisanos que’anden a la erba y unu pregunta-y al otru: "Oyi, ¿quién ye aquel que quier soname pero nun sé de qué?". Y l’otru contesta: "Sí, ho, has de date cuenta. Ye Zeferu, que vien siempre a la erba".