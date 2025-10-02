Apoteosis de zarzuela en Basilea

Cuando se valoran las políticas culturales de las instituciones públicas en nuestro país, habitualmente asistimos con desolación a una falta de criterio y a bandazos continuos de tal modo que no hay manera de tener una estrategia a medio y largo plazo.

La internacionalización de nuestro patrimonio musical es la gran asignatura pendiente que nadie aborda. Las ayudas a giras dan risa al lado de las que están establecidas en otros países de nuestro entorno y, en el caso de la zarzuela, directamente rozan la nada de manera continuada. No hay planificación ni estructura adecuada para abordar los retos de futuro. Y tengamos en cuenta que la zarzuela es una de las escasísimas manifestaciones artísticas genuinas, y ni con esas. Una mezcla de indolencia, complejos, ignorancia y prejuicios lastra al género interna y externamente.

Pero, de vez en cuando, desde fuera nos dan lecciones. Ya pudimos ver en Oviedo una coproducción de cinco teatros franceses de una zarzuela barroca española, "Coronis", con un nivel de excelencia total, infrecuentísimo en nuestros teatros. También figuras como Emilio Sagi o Plácido Domingo han luchado por sacar el género con altos estándares de calidad y con resultados excepcionales en Milán, París o Estados Unidos, entre otros lugares. Pero al final son casi anécdotas ante el vacío que les rodea.

Por eso adquiere tintes de acontecimiento histórico –de los de verdad, a pesar de lo manido del término– lo sucedido el pasado sábado en la Ópera de Basilea, en el corazón de Suiza, con el estreno de una nueva producción de "El barberillo de Lavapiés" de Barbieri. A la arrolladora versión de la propuesta artística –liderada por Christof Loy, uno de los mejores directores de escena del mundo– y con José Miguel Pérez-Sierra con la batuta (su asistente fue el maestro ovetense Julio César Picos), el público respondió con ¡quince minutos! de encendidas ovaciones en pie. A lo largo de la obra tuvieron que bisarse dos de los dúos –algo inédito en la historia del teatro suizo– y el entusiasmo y la emoción desbordó a un público que, por primera vez, se acercaba al género.

Un momento de la representación de «El barberillo de Lavapiés» en Basilea. / Ingo Hoehn

Las cosas bien hechas se traducen en resultados. Previamente los cantantes habían ofrecido una gala de zarzuela en el mismo teatro. Media hora antes de empezar la función en el vestíbulo se ofreció una conferencia a cargo de una musicóloga local. El propio Loy se dirigió al público antes de empezar la sesión para explicar la obra y el género con un amor y un conocimiento del mismo excepcionales. Su alocución terminó con un "¡Viva la zarzuela!" que el público jaleó con fervor.

Loy, además de esta producción, tiene entre manos otras dos de lírica españolas –una de ellas la estrenará en Viena el próximo enero– y su vinculación con la zarzuela es un verdadero acontecimiento por la autoridad que tiene en todos los teatros de primer nivel internacional. Su visión de la obra apasiona porque está alejada del tópico, sin por ello perder ni un ápice de esencia castiza. Es el suyo un acercamiento desde el mayor respeto y, a la vez, con ideas claras de su personalidad escénica, la de un maestro que está dejando sello propio en el gran repertorio operístico.

Aparte de nuestra embajadora en Suiza, la orfandad institucional que acompañó esta apuesta fue total. Nada nuevo bajo el sol. Felicitar al teatro suizo por su valentía al afrontar nuestro patrimonio musical con la minuciosidad con la que afronta la ópera convencional, al magnífico reparto de cantantes españoles y a los cuerpos estables del teatro, entregados y con un nivel interpretativo al que no estamos tan acostumbrados en este país. No estuvieron solos en esta aventura; el teatro Campoamor y el de La Zarzuela son cómplices y esto sí que debe ser un motivo de alegría, puesto que las instituciones han de estar atentas y apoyar proyectos sostenibles y compartidos con la más alta ambición artística.