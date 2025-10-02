Golpes precisos

Hay dosis a partes iguales de brutalidad y lirismo en la coreografía literaria de "Golpe de luz", la primera novela y finalista del Pulitzer de la debutante californiana Rita Bullwinkel (San Francisco, 1988). Voz luminosa y arriesgada, de una estética feroz y certera, no debe extrañar que en su estreno haya causado tan buenas sensaciones. Desde el primer párrafo, su prosa sincopada, de frases cortas y afiladas como cuchillos, supura una intensidad poco frecuente en una principiante pero imprescindible para que la historia se mantenga en pie hasta el final.

La acción en "Golpe de luz" discurre durante un torbellino de dos días en Reno, Nevada, donde ocho adolescentes pugnan en un gimnasio avejentado por la gloria, a la espera de propinar un golpe decisivo durante un torneo amateur. La estructura es despiadadamente eficaz; cada capítulo corresponde a un enfrentamiento y cada enfrentamiento a una danza breve y violenta en la que, más que el resultado, importan las historias descarnadas, vívidas y deslumbrantes, de cada joven pugilista. Bullwinkel deja entrever los pasados que sus personajes cargan a las espaldas y los futuros que se intuyen, capturando el vértigo psicológico que acompaña a cada puñetazo. El pugilismo ha inspirado más de una novela interesante no solo vinculada al drama que se sirve en los cuadriláteros, también el de la trastienda del negocio y los escenarios donde transcurren las vidas de los púgiles. El lenguaje de esta novelista debutante resulta tan físico como el ring mismo, rítmico y muscular. Bullwinkel lanza sus mejores uppercut con la precisión devastadora de Mike Tyson. "Izzy conecta golpes en todas las zonas que puntúan. Conecta golpes en la cabeza y el estómago y los brazos y las costillas y son ganchos que ascienden para luego descender como un cuchillo que se hunde en una cuña de queso" (pág. 104). Duelen a veces las imágenes y el ritmo es casi cinematográfico con párrafos cortos y tensión constante a tiempo presente. La narración oprime y libera a la vez.

En esa arena, la autora despliega un narrador omnisciente que alterna entre la visión global y el acceso íntimo a las interioridades de las pugilistas. Andi Taylor, cargada con la culpa de una tragedia infantil; Artemis Victor, nacida en una familia de campeonas y torturada por las altas expectativas; Rachel Doricko, que oculta su timidez tras un sombrero de piel de mapache al estilo Daniel Boone; Kate Heffer, que calcula dígitos de pi mientras resiste los golpes; Iggy e Izzy, primas y rivales; Rose, una creyente cuestionada; Tanya, marcada por la ausencia materna. Cada una de ellas late con personalidad y fuerza singulares. Y, en el fondo, tampoco deja de latir una reflexión sofisticada del boxeo como una metáfora de la búsqueda de identidad, del cuerpo como resistencia y afirmación, y del tierno compañerismo entre mujeres que rivalizan y se comprenden mejor que cualquiera.

Bullwinkel subvierte los clichés del relato deportivo de manera que la victoria no transforma ni garantiza nada; lo más importante es el tránsito interior, el combate que se libra contra las sombras presentes y futuras. No hay diálogo, solo el narrador que entra y sale de cada mente, revelando pensamientos tan absurdos como conmovedores. Una de las boxeadoras repite dígitos tras dígitos; otra grita desaforada para desestabilizar a su rival.

El interés por la lectura en "Golpe de luz" va creciendo gracias a una confianza narrativa inusual que conjuga lo burdo con lo poético, lo visceral y lo filosófico, lo introspectivo con lo salvaje. Algunos críticos en Estados Unidos han escrito que de ella que "deja la cabeza resonando". Tampoco hay que pasarse. Aunque sí resulta ser, pese a la violencia física, una novela profundamente humana dotada de un singular sentido del humor. El poder, viene a decirnos Bullwinkel, está en la fricción entre los cuerpos, en la intensidad del instante, la identidad que se construye y se deshace con cada golpe. Una niña enferma en el pasado inspira más temor que el puño de su rival; otra cuenta un número irracional y abre una ventana al infinito. Así, cada combate se traduce en una pregunta sobre el propio cuerpo, el deseo, la memoria, y el tiempo. Una voz distinta y a tener en cuenta la de Rita Bullwinkel.

