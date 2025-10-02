El incomparable arte del cómic

Tiene razón Javier Cuervo cuando considera que los museos de bellas artes no son muy amigos de los cómics a pesar del esfuerzo igualatorio (y devaluativo) de la corriente pop, él que lo sabe todo sobre la materia. Hay acercamientos puntuales a través de exposiciones temporales y en sus tiendas, pero por lo general siguen siendo considerados como artes «plebeyas». En los cuarenta y cinco años del Museo de Bellas Artes de Asturias, sin ir más lejos, sólo se han hecho dos exposiciones relacionadas, la dedicada en 2001 al dibujante ovetense Adolfo Álvarez-Buylla, comisariada por Faustino Rodríguez Arbesú (otro gran especialista), y en 2002 la de la colección de originales de Juan Espallardo, bajo el título «Por arte de tebeo», pero poco más, si bien dentro de nada se conjugarán en sus salas James Ensor y Batman gracias a ese pintor excepcional que fue Jaime Herrero.

Y eso a pesar de que los cómics y los museos están condenados a entenderse, por lo menos en Asturias. Se podría decir que el cómic y la novela gráfica están más cerca del mundo del «gran arte» desde que en 2022 la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, presidida por Alfonso Martínez, convocara un certamen que ya tiene en marcha su cuarta edición y que ahora reúne en un volumen las obras ganadoras hasta la fecha. La idea del concurso para historietistas partió de dos directivas de la asociación, las profesoras Laura Gutiérrez, directora de la Escuela de Arte de Oviedo, y Milca Iglesias, y a través de un jurado completado por el propio Javier Cuervo y gente como Jorge Iván Argiz, Juan Carlos de la Madrid, Sara Moro o Juan Gregorio Hauciartz, que pasó de ganador de la primera edición a jurado de la segunda, se han ido fallando las sucesivas convocatorias, con el respaldo de LA NUEVA ESPAÑA, que patrocina el concurso.

"Asuntos de familia", de Alicia Fernández Vila. / .

No se trata de comparar el cómic con la pintura, pues son artes distintas. Pero la propuesta es acertada porque permite el acercamiento al museo, a sus salas y colecciones, por parte de brillantes novelistas gráficos nacionales, que así lo conocen en profundidad y ayudan a difundirlo. Dentro de los tebeos también hay arte menor y mayor, mera ilustración y empeños de alta exigencia, y un certamen de estas características permite diferenciarlos. Como bien señala Javier Cuervo en la introducción, no todas las personas saben, pero sí los artistas plásticos, cuánto hay que saber dibujar para ser un buen historietista. El medio obliga a hacerlo con una narrativa en la sucesión de viñetas y, en muchos casos, con un conocimiento de artesanías premiosas como el entintado, el coloreado, el rotulado o la impresión, en plazos limitados que no conviene incumplir.

El volumen contiene lo que el jurado ha considerado lo mejor del casi medio centenar de historietas recibidas en las tres primeras convocatorias. En 2022, el primer premio lo recibió Juan Gregorio Hauciartz por «El otro visitante», en 2023 fue ex aequo para «Asuntos de familia. Algo personal» de Alicia Fernández Vila, y «La danza de Salomé» de Reynaldo Díaz Castro y en 2024 lo ganó Genís Amor Orò por «Día de playa». También recibieron accésits Moisés Carretero y María Aurora Palomo por «Azul», Miguel Ángel Cabo Galguera por «La Noche de las Llamas Azules» y Pedro Fano Muñiz por «Rose avec une bougie (Rosa con vela)», además de una mención honorífica para Andrea Díaz por «La visita», todas ellas recogidas en el libro.

El cómic siempre ha dado virtuosos por necesidades argumentales y de representación. En la selección hay de todo, historias de amor, distopías futuristas y juegos del cuadro dentro y fuera del marco, en torno a obras maestras y teniendo como protagonistas a personajes como El Greco, Carlos II, Luis Meléndez, Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla, Luis Fernández, Salvador Dalí o el que fuera hasta hace poco director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio. Si hubiera que destacar alguna, sería la personal aproximación de «Asuntos de familia», por su graciosa espontaneidad sobre la didáctica del museo, «Día de playa», por su expresividad muda, o «Azul» y «La Noche de las Llamas Azules» por su plasticidad en ese tono, además de por una narrativa que aúna lirismo y un bello anhelo de disolución.

"Azul", de Moisés Carretero y María Aurora Palomo. / .