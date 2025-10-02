El lienzo de las palabras

Demos por válida y valiosa la cita de Jeanette Winterson que precede al segundo poema de "Sorolla fue tu voz": "Las palabras son esa parte de silencio que se puede expresar". Y sobre ese lienzo que oculta y revela un juego de espejos que reflejan gozos y sombras con anhelo de ser invisibles pinta Patricia Suárez un laberinto poético donde reinventar es una forma de creación en tres dimensiones. Obra, cuadro o persona. Quién sabe. Carnales conquistas se alían en los versos para que la mirada ajena (e íntima) haga su trabajo de (re)construcción. Alrededor, una jungla de calles entrevistas y mercadillos de palabras en venta allí donde impera el reino de la vida. Versos para levantar edificios donde "los ojos del reloj no tienen abecedario".

Es hora de poner cimientos con palabras a la casa del verbo, y buscar cobijo en el refugio de páginas cargadas de fantasmas, ficciones pactadas, trajes de poema hechos a la medida de quien se asoma a verdades disfrazadas, a mentiras confiadas. Suárez (a)borda con sosegado ímpetu la búsqueda de versos comunicantes entre el espacio interior y el escenario exterior. No importa tanto el hallazgo de respuestas como la manera en la que se apartan cortinas para poner campo léxico a las puertas del habla. Y observar cómo bailan adverbios, sistemas fónicos como parte de un silencio compartido. La pasión de la autora por la teoría del lenguaje va aparejada de devoción por las imágenes poderosas, ya sean carreteras de Castilla o carreteras de piel, de modo que se conjuguen sol, nubes, playas, casas tomadas por espejos desnudos como poetas. Pocas veces habremos leído poemas tan disidentes que escapan de normas y hormas para afilar la hoja de la morfología, saciar la sed filológica, honrar el arbitrio léxico.

Las artes plásticas son a la vez artes prácticas, un sustantivo puede soñar con ser algo más que una etiqueta. Los versos son atravesados por palabras de piel, sintagmas como caricias (o viceversa) y bisagras para puertas que se abren a letras y sábanas, a telescopios y almohadas. O sea: a la percepción más cercana y también a la más lejana, como código insomne que permite descifrar los misterios de la fábula urbana, entre síntomas del vértigo y el vértigo de los sentidos. ¿La lavadora como metáfora del destino? Quizá. Seamos conscientes de que "solo existo si ya me fui". Si la comprensión tiene hechuras de fuga, es normal que haya entre líneas una aceptación del exilio como forma de entender el arte. O de no entenderlo. Paisajes, climas y clímax, aves y arenas, léxico ajustado y versos con lengua. "Me he convertido en lo ya inventado": vivir no basta. Filóloga sin descanso, Patricia Suárez halla en los misterios del lenguaje una forma de entender la ficción. La confesión del débil. El disfraz del gigante. El amor impresionista, los colores de Sorolla donde se siente el aire en cada pincelada. Si cierras los ojos puedes escuchar su voz de adverbios secretos y sílabas selladas.

