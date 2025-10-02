Y Manu Brabo encontró a Medusa

La pregunta por la representación del horror constituye uno de los grandes quebraderos de cabeza de la teoría de la imagen. Una pregunta tan incómoda como inaplazable que acaso haya encontrado su forma más pregnante en el célebre ensayo "Ante el dolor de los demás", de Susan Sontag, prolongación de su no menos célebre "Sobre la fotografía". La pregunta sontagiana podría formularse como sigue: ¿cómo representar el horror sin reproducirlo, sin generar más horror mediante su afirmación a través de las técnicas a disposición? Artistas como Alfredo Jaar han perseguido formas singulares de negar esta posibilidad evitando victimizar al otro, oponiéndose a matarlo una segunda vez. El proyecto de Jaar en torno a obras fundadas sobre imágenes muy dolorosas, como la que dedica a Kevin Carter y su fotografía de la niña sudanesa y el buitre, indaga en alternativas de representación: deconstrucción, negación, recontextualización de la imagen. Estrategias que, en definitiva, persiguen otorgar un sentido afectivo a lo visible. Jaar trabaja así atendiendo a la responsabilidad de la mirada. Se impone la necesidad del testigo, pero de un testigo que no vuelva a matar al otro mediante su presencia, mediante su estar ahí con sus instrumentos de trabajo, medición, reproducción. Una mirada que se aleje de lo que Bracha L. Ettinger ha denominado la mirada de Orfeo, que es la mirada propia de los mass media y del morbo como alimento espiritual de la época, que es la mirada asesina que vuelve a matar lo que ya estaba muerto, y para la que la filósofa y artista israelí ha propuesto la escritura como mecanismo de acercamiento a la representación, pues sólo a través de la contextualización que la escritura concede es posible que el testigo, witness en inglés, se convierta en "con-testigo", withness.

Aunque todo esto no deja de ser debate, grave o inane hermenéutica, afilado o romo discurso en torno a las modalidades de representación, y sucede entonces que el espectador, una mañana de este recién estrenado otoño, accede a un museo de su ciudad y se encuentra "This is war", la exposición de Manu Brabo en torno a algunas de las guerras que nos han interpelado en las últimas décadas, y sucede que ese espectador, al abandonar la sala, piensa que acaba de asistir a una muestra donde el fotógrafo también ha sido capaz de escribir con imágenes, conjugando al witness con el withness, la implacabilidad del ojo con la empatía del relato.

"This is war" documenta el trabajo de Brabo sobre el terreno, como un etnólogo a pie de obra. Las estaciones de su periplo son resonantes: Egipto, Siria, Irak, Irán, Libia. Lugares donde la sangre ha corrido a raudales y las historias se han visto devoradas por la Historia. Lugares donde la gente ha muerto sin pausa, ha padecido incontables fatigas, se ha infligido infamias sin nombre. Pero "This is war" no se detiene en los lugares del horror, sino que advierte la prolongacion del desastre: en las costas de Lesbos, en la frontera de Eslovenia con Austria, en los porosos límites que, desde Serbia, Croacia o Hungría, conducen a la dorada Alemania. Esas otras fotografías que muestran a hombres y a mujeres hacinados, buscando su lugar en trenes o barcos, escrutando el futuro desde nudos de concertinas, añaden al relato del horror sus derivadas geopolíticas: desplazamientos en busca de dignidad, fugas hacia un principio de esperanza, la aspiración a alcanzar esa isla de seguridad llamada Europa que, tan a menudo, ha permanecido y permanece ciega y muda ante conflictos que cree ajenos por el simple y estúpido hecho de que suceden lejos de sus panópticos, y muy lejos de sus comodidades.

Orfeo mató a Eurídice por segunda vez al girarse. Su ímpetu, que es el propio del amor, desvaneció la imagen amada. Hay otras miradas más adultas. Como la de Perseo, el vencedor de Medusa. Ante las fotos de Manu Brabo es posible sentir esa mirada que se abate sobre el monstruo y sostiene la glacialidad de sus ojos. En la cámara como espejo, el fotógrafo atrapa la visión espantosa para afirmar que estuvo allí. Y aunque Medusa en realidad nunca muere, al menos Perseo ha podido robarle uno de sus visajes. De hecho, hay una fotografía en "This is war" donde Medusa nos mira sin piedad y Brabo le arrebata su pavoroso destello. Es privilegio y condena de cada visitante enfrentarse a esa fotografía insoportable y a la vez ineludible y preguntarse dónde hubiera mirado él de encontrarse allí.