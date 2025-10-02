Ocurrido en Brétema

Cátedra ha reeditado "La única libertad" (1982), novela de Marina Mayoral (Mondoñedo, 1942), con edición y prólogo de María Socorro Suárez Lafuente, colaboradora del suplemento "Cultura". Cuatro décadas después, la novela mantiene intacta su capacidad de atraparnos en un espacio narrativo tan brumoso como evocador. Como señala Suárez Lafuente, Mayoral forma parte de la tradición de narradoras ya "clásicas" de la literatura española, prestando voz a lo silenciado y reflejando las luces y sombras de la sociedad que retrata. Mayoral vuelve a levantar su escenario más emblemático, Brétema, "niebla" en gallego, un lugar ficticio que funciona como metáfora de la memoria y de los claroscuros de la experiencia humana. No es casual que la cubierta reproduzca "El parque" de Gustav Klimt: la imagen de un espacio en penumbra, vibrante y lleno de matices, parece condensar el tono de la novela.

Etelvina, la narradora, advierte que lo que tenemos entre las manos es un montón de folios, un revoltijo de noticias, cartas y fragmentos de diarios; piezas dispersas que poco a poco se van ensamblando. Ese aparente caos conforma un relato polifónico donde la voz omnisciente se mezcla con las dudas íntimas de los personajes y donde la frontera entre realidad y ficción se desdibuja a medida que avanzamos en la lectura. Asistimos a una red de historias tejidas como una tela de araña, en la que cada recuerdo, cada silencio y cada secreto encuentra finalmente su lugar, hasta construir un mosaico tan complejo como fascinante.

Suárez Lafuente subraya que "La única libertad" puede considerarse la culminación de una trilogía iniciada con "Cándida, otra vez" (1979) y continuada con "Al otro lado" (1981). En ellas aparecen personajes que circulan entre pueblos y ciudades, llevando consigo historias privadas, recuerdos compartidos y heridas familiares. La Galicia rural del siglo XX se convierte en un escenario donde conviven lo cotidiano y lo prohibido, lo que todos saben, pero nadie se atreve a decir. En La única libertad, los silencios de "la España de la transición" están muy presentes: homosexualidad, incesto, aborto, violación, etc.; fuerzas subterráneas que estructuran las vidas de la familia De Silva y de quienes les rodean.

Etelvina llega a Brétema a recoger materiales para su "Historia de la Braña", pero acaba enredada en la misma trama que intenta reconstruir, atrapada por "asuntos" insospechados. A través de diversos personajes Mayoral compone un patchwork costumbrista con toques de humor, con dos grandes hilos conductores: el amor y la muerte. La obra está enmarcada por los versos de Luis Cernuda: "Si no te conozco, no he vivido. / Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido", que resume la experiencia vital y literaria que ofrece la novela: contar y recordar es lo que permite vivir.

Mayoral juega con la estructura posmoderna, introduciendo prolepsis que pasan desapercibidas y que resultan claves al final, hasta desembocar en una conclusión abrupta, un giro que rompe la red que parecía sostenerlo todo y que nos obliga a repensar lo leído. Como ya hiciera George Eliot en "Middlemarch" (1871-1872), la acumulación de historias y voces obliga a reinterpretar continuamente el tejido narrativo.

El valor de esta reedición no se limita al rescate de un título fundamental de Mayoral, sino también al aparato crítico que lo acompaña: el estudio introductorio de Suárez Lafuente ilumina las claves de la obra y de su contexto, mientras que las notas y la bibliografía convierten esta edición en una referencia ineludible. "La única libertad" es una experiencia literaria intensa y reflexiva.

Mayoral nos permite atisbar el propio proceso de escritura, interpelándonos con dudas e inseguridades en un ejercicio de metaficción que convierte la narración en un espejo del acto de contar. Es también una reflexión sobre la vida como relato, ese "hilo que encadena los sucesos y los ilumina, les da sentido y los presenta como un todo unitario". Mayoral inmortaliza a Brétema y a sus habitantes en estas páginas, ofreciendo un testimonio para generaciones futuras. Leer "La única libertad" hoy es reencontrarse con una voz imprescindible de la narrativa española contemporánea, es recordar que la literatura tiene la capacidad de preservar la memoria, cuestionar la realidad y, sobre todo, ofrecernos la única libertad posible: la de narrar.

. / .