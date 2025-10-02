Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con llingua propia

Verdá verdadera

Lourdes Álvarez esquera nun nuevu poemariu nes verdaes inalterables de la esistencia

Marta Mori

Ente la verdá de la muerte y la infancia na casa familiar y otra vez de regresu a la muerte trescurren los versos del últimu poemariu de Lourdes Álvarez, "Lo verdadero". Versos simbólicos, de sintaxis llibre y significación abierta que, pese a ello, esquiven l’hermetismu gracies a les repeticiones y a la coherencia plástica y temática del mundu representáu. L’autora d’"Aldabes del olvidu" (1990) y "P’anular los adioses" (2018), qu’en 2023 recoyó la obra anterior a esta fecha nel volume "Coles señes del agua" (2023), adiéntrase agora nun territoriu d’esperimentación, onde un yo llíricu ficcional que se correspuende cola voz d’una muyer difunta –"primero / de que’l gallu cantara / esi día / supi que taba muerta"– evoca vivencies y anticipa los primeros pasos d’una catábasis –"la nueche abaxo abre"– marcada pola falta d’amor: "Tamos de frente / Padre / (…) Nun me niegues".

El calter imprecisu y imposible del yo poéticu abre la puerta a una irracionalidá que s’apoya nel usu de cantares infantiles y retafiles d’invención propia: "Poles fueyes d’esti árbol / dicía Piedá / Polos figos / la hermana / y pola nuestra amistá". Nesti mundu puru y lluminosu de la infancia –"cantaba la páxara de la vida"– discurren, como nuna película documental, les escenes esenciales que van causando, golpe a golpe, la perda de la inocencia: el descubrimientu tempranu de la muerte –"Na oriella’l camín / de xunto a casa / la gata / a la llarga / taba quieta"–, la violencia –"nun fuimos a tornalu / nun fuimos quien"–, la vieyera –"una muyer qu’entá cues / los calcetos gastaos del so home/ (…) asoma a la ventana pa pidite / que-y enfiles l’aguya"… Escenes esbillaes "na memoria que se tien de la vida" pola so capacidá de facilitar la reconocencia de "lo verdadero": l’aniciu, tou pureza y blancor, que precede a la perda de los seres queríos –"El mio hermanu morrió del fríu nos güeyos / non del infartu que se diz na autopsia"– y la perda de sí –"Amigues d’otru tiempu vuelven / al abrir les ventanes / de la casa que fui nel pasáu"–; la señardá pol tiempu fuxíu –"Agora setiembre adientro / un clavu / que s’agarra al corazón"– y el final inevitable: "L’agua de la nieve / cayendo / afila los cuchiellos / carámpanos cortantes nel pechu la palomba / Blanca".

Hai como un enfotu n’acomodar la forma –fluyida, sin signos de puntuación– al sentíu, faciendo de cada símbolu una espresión necesaria. L’entramáu d’imáxenes que da cuerpu a les evocaciones –la nieve, la lluz, la nueche, "la muela del molín", "les fueyes de setiembre"– combinen la exactitú léxica con un marxe d’indefinición semántica que da ales a la polisemia. El llibru ta armáu con precisión milimétrica pa dar un aire diferente, con un llinguaxe distintu, a los temes característicos de l’autora: la memoria –"La infancia al trote venía a reposar / a la cabana"–, la melancolía –"Eterna esta nueche / vuelve otra vez de ronda"–, la falta –"Qué soledá de ti / de mi mesma / ensin ti"–, el llegáu familiar –"Descendemos del fríu / heredemos el fríu", "lo inevitable de la vida" y "el dolor / de la muerte". Con too, nes sos páxines encontramos, amás d’una renovación estilística, una madurez y una serenidá nueves, visibles nuna actitú d’aceptación que llama al deséu de vivir –"d’esti llau de la nueche / La lluz"– y consagra la guapura: "Finísimu / brillante /l’aire d’esti día / llaste nel corazón".

Ye tamién una poesía más claramente narrativa, sostenida na alcordanza. La memoria ancla en reminiscencies proustianes –"Entra pela ventana’l golor de mayu / y la lluz de la esperanza que’l recuerdu avera / a los cumpleaños de la hermana mayor / corrompinaos de flores"– o n’evocaciones voluntaries: "Equí na yerba / onde vini a reposar toles promeses / imaxino praos d’hibiscos y llavanda". Dacuando una visión, como esta de los caballos que xuben "valle arriba" a la tardiquina, ofrez una ilusión pasaxera de permanencia: "Acullá de la muerte / ciegos y avezaos / guardáronse na mina". Ye, sin embargu, la certitú del pasu’l tiempu –"Agua mana la fonte"– y l’anticipación tranquila de la muerte –"Negación de la nueche"– lo que-y da a esti llibru el so calter de verdá verdadera. "Lo verdadero" ye una "corcia firida", nieve "Riba’l fríu" destinada a dilir.

lo verdadero

. / .

Lo verdadero

Lourdes Álvarez

Trabe, 64 páxines, 15 euros

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies

