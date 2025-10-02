Verdá verdadera

Ente la verdá de la muerte y la infancia na casa familiar y otra vez de regresu a la muerte trescurren los versos del últimu poemariu de Lourdes Álvarez, "Lo verdadero". Versos simbólicos, de sintaxis llibre y significación abierta que, pese a ello, esquiven l’hermetismu gracies a les repeticiones y a la coherencia plástica y temática del mundu representáu. L’autora d’"Aldabes del olvidu" (1990) y "P’anular los adioses" (2018), qu’en 2023 recoyó la obra anterior a esta fecha nel volume "Coles señes del agua" (2023), adiéntrase agora nun territoriu d’esperimentación, onde un yo llíricu ficcional que se correspuende cola voz d’una muyer difunta –"primero / de que’l gallu cantara / esi día / supi que taba muerta"– evoca vivencies y anticipa los primeros pasos d’una catábasis –"la nueche abaxo abre"– marcada pola falta d’amor: "Tamos de frente / Padre / (…) Nun me niegues".

El calter imprecisu y imposible del yo poéticu abre la puerta a una irracionalidá que s’apoya nel usu de cantares infantiles y retafiles d’invención propia: "Poles fueyes d’esti árbol / dicía Piedá / Polos figos / la hermana / y pola nuestra amistá". Nesti mundu puru y lluminosu de la infancia –"cantaba la páxara de la vida"– discurren, como nuna película documental, les escenes esenciales que van causando, golpe a golpe, la perda de la inocencia: el descubrimientu tempranu de la muerte –"Na oriella’l camín / de xunto a casa / la gata / a la llarga / taba quieta"–, la violencia –"nun fuimos a tornalu / nun fuimos quien"–, la vieyera –"una muyer qu’entá cues / los calcetos gastaos del so home/ (…) asoma a la ventana pa pidite / que-y enfiles l’aguya"… Escenes esbillaes "na memoria que se tien de la vida" pola so capacidá de facilitar la reconocencia de "lo verdadero": l’aniciu, tou pureza y blancor, que precede a la perda de los seres queríos –"El mio hermanu morrió del fríu nos güeyos / non del infartu que se diz na autopsia"– y la perda de sí –"Amigues d’otru tiempu vuelven / al abrir les ventanes / de la casa que fui nel pasáu"–; la señardá pol tiempu fuxíu –"Agora setiembre adientro / un clavu / que s’agarra al corazón"– y el final inevitable: "L’agua de la nieve / cayendo / afila los cuchiellos / carámpanos cortantes nel pechu la palomba / Blanca".

Hai como un enfotu n’acomodar la forma –fluyida, sin signos de puntuación– al sentíu, faciendo de cada símbolu una espresión necesaria. L’entramáu d’imáxenes que da cuerpu a les evocaciones –la nieve, la lluz, la nueche, "la muela del molín", "les fueyes de setiembre"– combinen la exactitú léxica con un marxe d’indefinición semántica que da ales a la polisemia. El llibru ta armáu con precisión milimétrica pa dar un aire diferente, con un llinguaxe distintu, a los temes característicos de l’autora: la memoria –"La infancia al trote venía a reposar / a la cabana"–, la melancolía –"Eterna esta nueche / vuelve otra vez de ronda"–, la falta –"Qué soledá de ti / de mi mesma / ensin ti"–, el llegáu familiar –"Descendemos del fríu / heredemos el fríu", "lo inevitable de la vida" y "el dolor / de la muerte". Con too, nes sos páxines encontramos, amás d’una renovación estilística, una madurez y una serenidá nueves, visibles nuna actitú d’aceptación que llama al deséu de vivir –"d’esti llau de la nueche / La lluz"– y consagra la guapura: "Finísimu / brillante /l’aire d’esti día / llaste nel corazón".

Ye tamién una poesía más claramente narrativa, sostenida na alcordanza. La memoria ancla en reminiscencies proustianes –"Entra pela ventana’l golor de mayu / y la lluz de la esperanza que’l recuerdu avera / a los cumpleaños de la hermana mayor / corrompinaos de flores"– o n’evocaciones voluntaries: "Equí na yerba / onde vini a reposar toles promeses / imaxino praos d’hibiscos y llavanda". Dacuando una visión, como esta de los caballos que xuben "valle arriba" a la tardiquina, ofrez una ilusión pasaxera de permanencia: "Acullá de la muerte / ciegos y avezaos / guardáronse na mina". Ye, sin embargu, la certitú del pasu’l tiempu –"Agua mana la fonte"– y l’anticipación tranquila de la muerte –"Negación de la nueche"– lo que-y da a esti llibru el so calter de verdá verdadera. "Lo verdadero" ye una "corcia firida", nieve "Riba’l fríu" destinada a dilir.

Lo verdadero Lourdes Álvarez Trabe, 64 páxines, 15 euros