Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUICIO

Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución

El rapero, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual

El rapero Diddy.

El rapero Diddy. / EFE

EFE

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, fue este viernes sentenciado en Nueva York a 50 meses de prisión -alrededor de cuatro años y dos meses- por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, y a una multa de 500.000 dólares.

Combs, de 55 años, fue absuelto el pasado julio de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
  2. Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
  3. Detienen y amenazan con metralletas al Arzobispo de Oviedo en un viaje: 'Aún tengo el susto en el cuerpo
  4. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  5. Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
  6. Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
  7. Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
  8. Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos

José Antonio Flórez: "El optimismo refuerza el sistema inmune"

José Antonio Flórez: "El optimismo refuerza el sistema inmune"

Un Alimerka Oviedo Baloncesto de dos caras acaba descarrilando en Coruña (87-72)

Un Alimerka Oviedo Baloncesto de dos caras acaba descarrilando en Coruña (87-72)

Catena tumba al Getafe en el minuto 90

Catena tumba al Getafe en el minuto 90

Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución

Diddy, condenado a cuatro años y dos meses por dos cargos relacionados con la prostitución

Sorteo Euromillones del viernes 3 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 3 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 3 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 3 de octubre de 2025

El nuevo párroco de Llaranes exorciza a sus parroquianos y sus viviendas

El nuevo párroco de Llaranes exorciza a sus parroquianos y sus viviendas

Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores

Susto en Gijón: un aparatoso accidente de coche moviliza a la UVI Móvil para atender a dos conductores
Tracking Pixel Contents