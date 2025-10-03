Óbito
Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
Era un habitual en las películas de Álex de la Iglesia y también formó parte del reparto de 'Camera Café'
EFE
El actor Javier Manrique, conocido por participar en las películas de Álex de la Iglesia 'El día de la bestia', 'Las brujas de Zugarramurdi' y 'Mi gran noche', y en series como 'Cámera Café', ha fallecido a los 56 años, según ha informado este viernes la Academia de Cine.
Nacido en 1968 en Lima (Perú), trabajó como actor en cine, televisión y teatro desde que tenía 20 años, y desde hace más de una década también tenía una agencia de representación de actores, Manrique Management, según su perfil en Linkedin.
En televisión protagonizó en el año 2000 'Jacinto Durante, representante', de Antonio del Real, en la que hacía el papel de un mánager artístico que representa a artistas anónimos y con escasas capacidades. En la pequeña pantalla dio sus primeros pasos ante una cámara en 'Farmacia de guardia', de Antonio Mercero, a principios de los años 90, con tres pequeños papeles de personajes distintos. Años después apareció en varios capítulos de 'Camera café', como Lorenzo, en 'A las once en casa' y 'Turno de oficio: diez años después'.
En cine le dio también en los años 90 rostro a personajes de 'Todo es mentira', de Álvaro Fernández Armero, 'Así en el cielo como en la tierra', de José Luis Cuerda, y 'Más que amor, frenesí', escrita y dirigida por Alfonso Albacete, David Menkes y Miguel Bardem.
- Hasta siempre, José: En memoria de José Crespo, aficionado oviedista fallecido la semana pasada
- Un emblema hostelero de Asturias que cerró hace diez años sale a la venta (y ahora vale la mitad que antes)
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- Los árboles empiezan a 'volar' en pleno centro de Oviedo: la emblemática plaza que dice adiós a su jardinera gigante
- Reabre una de las discotecas más míticas de Asturias bajo las riendas de dos jóvenes de 22 años: 'Queremos convertirla en un referente del norte de España
- Un cajón de 3,40 metros de eslora anclado al fondo del mar y contrapesos de hormigón: así se ensaya en Gijón el futuro de los campos solares marinos
- Intervienen en la finca del ganadero asesinado en Ribadesella e incautan parte de sus animales: su pareja, investigada
- La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias