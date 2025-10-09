Nada más que belleza

El espacio expositivo de la Galería Aurora Vigil-Escalera, en Gijón, se ha convertido en un lugar de encuentro para las obras de dos de los creadores más destacados del ámbito asturiano: Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi.

Sus pinturas y esculturas conviven a la perfección. Desde estilos y conceptos distintos, o aparentemente distintos, existe una extrema sensibilidad que les une. Las geometrías y los planos milimétricamente medidos de los acrílicos de Lisardo dialogan con las formas orgánicas, naturales y primigenias, que caracterizan las piezas de Tadanori, los efectos ópticos provocados por las perspectivas del pintor se complementan con los valores hápticos de las piezas del escultor. Hay que agradecer a Aurora Vigil-Escalera, directora de la galería, este hermanamiento entre ambos. La visita a la exposición es un goce para los sentidos que va más allá de lo visual y lo táctil, y que ya se adelanta en el título de la muestra: "Ver/Sentir/Habitar". Tomo una frase de Tadanori Yamaguchi para resumir el espíritu de esta propuesta: "El arte es el lenguaje que traduce lo que no se puede ver. Es el puente entre el mundo físico y el mundo de lo abstracto donde lo invisible se materializa con forma y color".

Entre las pinturas de Lisardo destaca un acrílico sobre lienzo de gran formato, "ST" (2010), que evidencia la coherencia de un artista que desde la abstracción geométrica más pura ha ido introduciendo sutiles matices que le han llevado hasta una pintura esencialista que nos sitúa en ese umbral del vacío que crea la belleza y que podemos contemplar estos días en su exposición en el Museo de Bellas Artes de Asturias.

"ST" (2010), de Lisardo Menéndez. / .

En "ST" (2010), la presencia rotunda de la figura cúbica, fruto de la combinación de planos en perspectiva y proyecciones de sombras, conforma un todo a base de múltiples fragmentos que atestiguan el espíritu romántico y existencial del trabajo de Lisardo. La sobriedad de los pulcros campos de color negro contrasta con la precisión estructural del rojo, propiciando una visión cambiante que, lejanamente, remite a las obras constructivas de El Lissitzky. Estamos ante un conjunto de acrílicos, fechados todos en 2010, que podríamos considerar como punto de referencia, quizá de inflexión, en la trayectoria del autor.

Entre las piezas de Tadanori sobresale "Ramas en blanco", un mármol de 2017 en el que las nervadas formas orgánicas parecen emerger de la materia y donde el sentido del tacto adquiere un protagonismo absoluto que superan, incluso, la riqueza de matices que percibimos visualmente. Las conexiones con la obra se potencian por su rugosa textura, pero también con los efectos térmicos y acústicos producidos por el leve roce de nuestra mano. Imagino al artista inmerso en su estudio durante el arduo trabajo de esculpir, momentos de comunión con la materia, de transmisión de una vitalidad y energía que percibimos vívidamente. Estamos ante un artista que explora constantemente las posibilidades expresivas del granito o de la piedra de Calatorao, pero también la riqueza expresiva contenida en esculturas talladas en madera de castaño como "Cristalización en negro" (2023).

"Cristalización en negro", de Tadanori Yamaguchi. / .

"Las pasiones esenciales de la materia artística. (Consideraciones sobre las obras de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi)", es el título del texto de presentación realizado por Fernando Castro Flórez. Introduce interesantes reflexiones sobre lo sublime y en torno a los misterios que envuelven el mundo de la creación plástica, pero, sobre todo, es destacable la referencia a la convivencia de lo abstracto y lo concreto en la obra de ambos creadores: "En el caso de Lisardo y Tadanori la abstracción lleva siempre a lo concreto" y ciertamente, en sus respetivos trabajos, desde la abstracción más pura de los pigmentos y los mármoles, los artistas llegan a lugares ocultos, difíciles de describir, que van tomando consistencia. Desde la presencia de la materia, desde su inmanencia, accedemos a ámbitos ocultos, sensibles y espirituales.

Si visitan "Ver/Sentir/Habitar" no esperen encontrar nada más que belleza. Creaciones plásticas que se mueven entre un mundo geometrizante y otro orgánico, que se debaten entre lo racional y lo emocional, pero, como también recoge Castro Flórez, remiten a la supremacía de la sensibilidad.

Vista de la exposición. / .