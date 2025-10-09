Lección práctica de historia contemporánea

Este verano leí, por indicación de una amiga, gran lectora, "Libre. El desafío de crecer en el fin de la historia", publicado originalmente en 2021 y traducido al español en 2023. Fechas aparte, es un libro válido en cualquier momento y en cualquier lugar. La autora, Lea Ypi, actualmente profesora de Teoría Política en la London School of Economics, nació en Albania en 1979 y vivió allí hasta 1997, en que los acontecimientos políticos la impelieron a abandonar su país.

Ypi misma indica que lo que iba a ser "un libro filosófico sobre la superposición de las ideas de libertad en las tradiciones liberal y socialista" pronto se transmutó en una autobiografía, pues "las ideas se convirtieron en personas; en las personas que me hicieron ser quien soy".

La obra está dividida en dos partes. En la primera, la narradora es una Lea Ypi preadolescente, crédula y adaptada, que registra atónita las inconsecuencias que advierte en su entorno, en su casa y en la escuela, entre su abuela, sus padres y su profesora. La Lea niña cree a pies juntillas en la bondad del Tío Enver (Hoxha), pues su profesora Nora les inculca los principio del socialismo vs capitalismo; su padre es un idealista insatisfecho, siempre en desacuerdo con su esposa, práctica y activa, mientras que la abuela habla a la niña en francés para que no olvide el mundo burgués en que se crió.

Con un tono lleno de ingenuidad e ironía, Lea denuncia los fallos del capitalismo y, al elogiar por contraste el socialismo de su país, denuncia también los fallos de este sistema. Cuando en clase simpatizan con los niños pobres de los países capitalistas que nunca van a poder viajar porque serán siempre pobres, Lea piensa que en Albania es diferente: si "para nosotros era difícil viajar al extranjero era porque estábamos rodeados de enemigos".

Poco a poco la confianza de Lea se va debilitando en la medida que va creciendo y desarrollando sus propias ideas, y, al final de esa primera parte, en el umbral de la adolescencia y a las puertas de la educación secundaria ya sólo le quedan dudas: "Yo creía (en las consignas, en la autoridad, en el juramento de lealtad). No conocía otra cosa. Y de pronto, me quedaba sin nada".

En la segunda parte, Ypi narra, siempre desde la perspectiva de Lea, los años difíciles de Albania entre 1990 y 1997, entre la caída del régimen socialista y la guerra civil, años en que la máxima aspiración de la gente albanesa era ser "como el resto de Europa". En aras de lo cual, pierden lo poco que tienen en "sueños" piramidales o emigran, con frecuencia jugándose la vida en el Mediterráneo, a países europeos donde nadie los quiere y donde quedan atrapados en vidas de miseria.

El capítulo vigésimo es una buena lectura para la reflexión, porque enumera los principios básicos de la política soñada: "Combatir la corrupción, fomentar la libre empresa, defender la propiedad privada, promover la iniciativa personal. En definitiva: libertad". A la vez, el padre de Lea, diputado durante un tiempo de transición, ejemplifica los valores del buen político "porque no interrumpía a nadie en los debates y siempre intentaba exponer sus opiniones sin hacer críticas personales".

Es importante también detenernos a ponderar la idea de libertad, que desde el título mismo es analizada desde varios puntos de vista. La abuela considera que libertad "es ser consciente de tus necesidades", mientras que para el padre "sólo la verdad" implica libertad y la madre sólo entiende su libertad si ésta es universal. Al final, Lea cree que lo que nos queda a los humanos es "la libertad interior: la libertad de hacer lo correcto". Para nuestra desazón, la mayoría de las nociones de libertad chocan, en el camino, con sus opuestos y se desintegran en el proceso.

Los sueños, las luchas, las muertes y las desgracias se resuelven para Lea y lo que queda de su familia en una triste paradoja: su madre consigue, con el nuevo régimen político, que se le restituyan los bienes confiscados a sus padres al implantarse el socialismo, pero, al final, es "un promotor inmobiliario árabe (quien) nos compró una gran extensión de terreno costero" y, así, Lea ya no tuvo "que contar los últimos centavos para llegar a la siguiente mensualidad de su beca".

Como siempre, se impuso la realidad, el poder del dinero y la fragilidad del presente, porque "nunca se eligen las circunstancias bajo las que se desarrolla la historia" que a cada época nos toca vivir.

