Versos de "La inquietú que nos quema", de Xuan Bello: "Llévame aende, padre, y dime / lo qu’agora sé y entós nun intuía: / hermanos somos na inquietú que nos quema". Ante la muerte del poeta, escritor y militante asturián hai que facer lo que se debe: acompañar nel sentimientu a la familia con un gran abrazu. Esi día 29 de xuneto nel tanatoriu, tiró de mí con procuru la manina d’una persona mui próxima a Xuan. Y en llegando a la sala nun quería yo atreveme a contestar la pregunta necesaria que queda en llabios, en cares d’asistentes, familiares y amigos: "profesor, ¿por qué tien que pasar esto"? Nun fui quien a contestala entós pero equí pué ayúdame el poema citáu de Xuan. Nel grupu humanu que cumple un duelu tan presentes quienes tamos inquietos y tamién quienes pasaron d’alguna manera a un nivel superior. Simbólicu, espiritual. Nós falamos d’ellos y pensamos con ellos, ellos viven en y del nuestru recuerdu. Xuan Bello foi y ye un artista. Nun se sabe’l porqué de la so marcha. Pero como seya ya ye un gran poeta "in aeternum".

Tien por seguro la crítica que’l poema "Paniceiros" anicia’l llogru mayor de la lliteratura en Xuan Bello. Los ocho primeros versos anúncienlo asina, con seguranza’l enigmáticu cuartu versu:

"Conozo un país onde’l mundu llámase / Zarréu Grandiella Picu la Mouta Paniceiros

Un mundu que perdéu l’aldu los caminos / Xerusalén llevantao na palma la mano d’un nenu

Un mundu que yera altu lluminosu esbeltu / Naciente y fonte y vocación de ríu

Onde los homes callen y el silenciu ye renuncia / Onde escaecimos el ser Onde claudicamos"

El topos de que un llugar concretu ye’l centru de tolos llugares vien direuto del arpa y de la música rock d’Alan Stivell, dientro d’una militancia celtista: Bretaña, centru del mundu habitáu. Pero esi topos sesentayochista esnidióse a la estética mundial: tolos países, tolos llugares, tolos pueblos son el centru del mundu, Paniceiros, por exemplu. Xuan Bello dió un saltu. ¿El saltu a Madrid que los progres dicíen? Xuan dixo, nun hai qu’escaecelo, que nun yera esi el saltu que daba. Nel arte y nel pensamientu hai qu’arriesgase a desaxerar a lo grande. L’escocés Hugh MacDiarmid trabayó’l sieglu pasáu un textu de dos mil llinies que contién toles variantes históriques y actuales de les llingües escoceses. Xuan quixo que’l atlas enteru del mundu entrara en Paniceiros y que Paniceiros tornara a ca ún d’esos sitios. Propósitu xigante que requier una continuidá de grupu ensin fronteres. Proyeutu inacabable na cultura global. Atrévome a trayer aquel simpáticu conceutu de "glocal": surdió con Juan Cueto Alas y espolleta, d’esi xeitu, en Xuan Bello.

Hai otres pieces de la obra de Bello qu’axúntense bonalmente al poema creador. Na prosa alcuentro un cuentu extraordinariu, "Nieve", que de varies maneres resuena a Clarín. Dempués hai munchos versos de pasu que cinquen con gracia a la psicoloxía del nuestru escritor: "Escribir, escribir / finxir que tengo / una vida más alta". O esti otru, mui d’él: "Pero non: / naide sabe de los eixes del you. / Naide. / Nin unu mesmu". Esti últimu pertenez al primer llibru publicáu por Xuan Bello, "Nel cuartu mariellu", 1982. Xuan tenía 17 años. D’esi llibrín apreciáu por mozu y por sabiu sal esti poema que respuende a una idea de siempres nel autor. Una Asturies más pueblu que nación: "Lambida por la mar del norte / espalma, bien ceo, pola mañana / Pola nueite llega-y la muerte: / ¡Asturies, que te rouban l’alma!".