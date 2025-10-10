Los tres fundadores del Sónar se desvinculan del festival y ceden su puesto al CEO de Brunch Electronik

El Sónar encaja una sacudida en su cúpula directiva: su trío de fundadores y directores, integrado por Enric Palau, Ricard Robles y Sergi Caballero, se desvincula del festival y su puesto como CEO pasa a manos del belga François Jozic, responsable hasta ahora de Brunch Electronik. También Ventura Barba, que se había sumado últimamente como cuarto codirector, deja esas funciones y se mantendrá en el Sónar solo hasta final de año.

El movimiento, adelantado por ‘La Vanguardia’ y confirmado por este diario, es un reflejo del dominio de Superstruct Entertainment sobre el Sónar, después de comprar la mayoría de sus acciones en 2018. Esta poderosa multinacional del espectáculo es también propietaria de Brunch Elektronic, muestra que desde 2023 se ha asentado en el Fòrum y que es una de las seleccionadas por el último concurso público del Ayuntamiento para seguir celebrándose en ese enclave en los próximos tres veranos (el 7 y 8 de agosto). François Jozic ha sido hasta ahora el CEO del grupo Centris, integrado en Superstruct, y está a cargo de Brunch Electronik y también del Off Sónar, Hivernacle (Poble Espanyol) y la marca de gestión vasos reutilizables para festivales Encore.

Ese cambio en la dirección se produce después de que el Sónar viviera una última edición, el pasado junio, enrarecida al trascender que el fondo de inversión estadounidense del que Superstruct forma parte desde el año pasado, KKR, tiene intereses inmobiliarios en Israel y en sus territorios ocupados. Superstruct es propietaria de otros importantes festivales, como el FIB, Viña Rock, Resurrection Fest, Arenal Sound o Monegros Desert Festival. El señalamiento del Sónar como supuesto cómplice de las acciones bélicas del gobierno israelí en Gaza vino acompañado de la retirada de una treintena de artistas del cartel. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no asistió este año al festival, como era tradición. Más allá de la polémica, el Sónar cerró su 32ª edición con cifras récord de asistencia, un total de 161.000 asistentes.

Con este relevo en la dirección, Superstruct hace más visible su control completo del Sónar en un momento en que el festival afronta cambios en su formato, ya que a partir de 2026, y al menos durante los próximos tres años, se celebrará íntegramente en el recinto hasta ahora reservado a la noche, en Fira Gran Via, a causa de las obras de reforma de la montaña de Montjuïc, que dejarán fuera de juego el actual Palau de Congressos. Enric Palau explicaba en junio a este diario que quedarse en Fira Gran Via, “juntando día y noche en un mismo espacio”, indefinidamente era “una posibilidad”.

Enric Palau, Ricard Robles, Sergi Caballero y Ventura Barba emitieron este viernes un comunicado en el que confirmaban su fin de etapa en el Sónar, dejando atrás "32 años magníficos e intensos, llenos de esfuerzo, retos y momentos imborrables", dice la nota. "Todo lo que Sónar ha conseguido a lo largo de este tiempo ha sido posible gracias al talento y la dedicación de las comunidades creativas que lo han acompañado, al equipo humano que ha impulsado el proyecto con pasión, a la ciudad de Barcelona que nos ha acogido e inspirado y al público fiel que nos ha apoyado año tras año". El comunicado concluye con una mirada al horizonte. "Ahora, cada uno de nosotros inicia una nueva etapa con ilusión, con el deseo de que Sónar siga proyectándose con éxito hacia el futuro".