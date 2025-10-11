Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Sagrada Familia sortea 8.500 entradas gratuitas para los días 8 y 9 de febrero por Santa Eulàlia

Archivo - Fachada de la Sagrada Familia, a 19 de septiembre de 2024, en Barcelona (España).

Archivo - Fachada de la Sagrada Familia, a 19 de septiembre de 2024, en Barcelona (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

EP

BARCELONA

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La Sagrada Familia celebrará puertas abiertas para visitar de forma gratuita el interior de la basílica, el museo y las escuelas los días 8 y 9 de febrero por las fiestas de Santa Eulàlia de Barcelona, informa el templo en un comunicado este martes.

En total, se sortearán 8.500 entradas gratuitas, y para participar hay que completar el formulario disponible en la página web de la Sagrada Familia y sus redes sociales entre este martes y el domingo; el próximo lunes se realizará el sorteo y se publicará la lista de los ganadores.

Como novedad, se podrá visitar la remodelación del espacio del museo dedicado al arquitecto Antoni Gaudí, que acoge la exposición 'Antoni Gaudí. Humanismo y espiritualidad' la cual ofrece una visión íntima del artista catalán con fotografías, maquetas y otros materiales inéditos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
  2. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  3. Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
  4. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  5. Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
  6. Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
  7. Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
  8. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen

"UNO" para todos y sin barreras: así ha sido en Gijón el torneo del popular juego de cartas para personas sordas

"UNO" para todos y sin barreras: así ha sido en Gijón el torneo del popular juego de cartas para personas sordas

Éxito abrumador de la Media Maratón de Gijón, con récord de asistencia y de tiempo pese al fuerte viento

Éxito abrumador de la Media Maratón de Gijón, con récord de asistencia y de tiempo pese al fuerte viento

El mercadillo de La Corredoria "a tope" en su tercer sábado de apertura: "Se vende bien porque hay muy buena clientela"

El mercadillo de La Corredoria "a tope" en su tercer sábado de apertura: "Se vende bien porque hay muy buena clientela"

Oviedo disfruta del mercado de La Corredoria: puestos llenos y buenas ventas en su tercera jornada

Oviedo disfruta del mercado de La Corredoria: puestos llenos y buenas ventas en su tercera jornada

Torneo internacional en Gijón del juego de cartas "UNO" para personas sordas: "Es un día para disfrutar"

Torneo internacional en Gijón del juego de cartas "UNO" para personas sordas: "Es un día para disfrutar"

Luto en Gijón: fallece la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo

Luto en Gijón: fallece la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo

Un cuarto del siglo del campus universitario de Mieres: el (llamativo) aumento de matrícula de los dos últimos años

Un cuarto del siglo del campus universitario de Mieres: el (llamativo) aumento de matrícula de los dos últimos años

Chayo Mohedano aclara la polémica por la foto con su padre: "No fui a ningún programa"

Chayo Mohedano aclara la polémica por la foto con su padre: "No fui a ningún programa"
Tracking Pixel Contents