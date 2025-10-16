El arte de cancelar

Pese a que algunos quisieran ver reducidos a un ámbito museístico y cerrado el mundo de la música clásica y el de la lírica vive los conflictos de nuestro tiempo con el mismo vigor e intensidad que otras áreas culturales a las que los medios prestan mayor atención.

Las cancelaciones de los artistas por su procedencia o por sus ideas políticas son continuas y provocan con frecuencia verdaderos terremotos. Los conflictos bélicos han sacudido los circuitos hasta el punto de afectar de lleno a las temporadas y festivales que han llegado a vetar a músicos o formaciones sinfónicas por su procedencia o porque no se consideraba suficientemente acreditada su oposición a una cuestión determinada.

El penúltimo episodio de esta realidad tan agitada está en Italia y en uno de sus epicentros culturales de mayor prestigio y proyección internacional, el teatro de la Fenice de Venecia. El cambio de director titular del mismo ha provocado un seísmo de fuerte impacto que ha movilizado a miles de personas y ocasionado una situación de solución complicada por sus múltiples aristas. El teatro veneciano decidió buscar una nueva figura para liderar la orquesta. Se eligió a una joven maestra italiana –ya con cierta trayectoria en su país natal y en el extranjero–, Beatrice Venezi. Muy conocida popularmente por haber trabajado en la televisión y con un manejo intensivo de las redes sociales, lo que fundamentalmente aducen los sindicatos que han encendido la mecha del descontento es que carece de la entidad artística suficiente para dirigir un proyecto de la mayor exigencia artística como es la Fenice y, además, se le achaca su proximidad al gobierno de Meloni al que se ve detrás del polémico nombramiento. De momento, hay convocada una huelga que parará esta misma semana la primera función de la ópera "Wozzek".

El alcalde de Venecia, Luigi Brugnaro, el intendente del teatro Nicola Colabianchi y el ministro de Cultura han cerrado filas con la maestra y se empiezan a filtrar acusaciones de machismo hacia los que están canalizando la protesta. Es verdad que llama la atención la agresividad contra Venezi, algo que cuesta encontrar hacia otros colegas varones cuando transitan por circunstancias similares. No puedo entrar al fondo de la cuestión porque no la he visto dirigir y, por tanto, no tengo opinión sobre sus prestaciones musicales. Lo que llama y mucho la atención es la capacidad de incendio que la política tiene cuando se cuela en la cultura y se acaba polarizando el sector. Asistiremos, sin duda, a más vetos cruzados, a silencios cómplices y también, porqué no decirlo, a denuncias interesadas porque la música clásica también está en el epicentro de los grandes dilemas de nuestro tiempo.