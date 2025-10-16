Arte
Carne de cañón y sangre
El CMAE de Avilés muestra la simbiosis entre los ganadores de la pasada edición del Certamen de Luarca
No es la primera vez que desde estas páginas se ensalza a los certámenes nacionales de arte, que cumplen una función importante, pues enriquecen los patrimonios, por lo general municipales, y al ir acompañadas de exposiciones tienen también un cometido didáctico en arte contemporáneo, premien sólo pintura u otras técnicas. Que las convocatorias no sean locales favorecen además la amplitud de miras, por la participación de artistas procedentes de otros ámbitos. Entre los ejemplos más destacados en Asturias están los de Siero y Villaviciosa, que superan ya la veintena de ediciones (ceñidas, eso sí, a la pintura), o el decano de todos ellos, el Certamen Nacional de Arte de Luarca, más abierto, del que se acaba de fallar la edición número cincuenta y seis, en la que han salido ganadores Virginia López y Agustín Serisuelo con sus respectivas transferencias fotográficas, la primera sobre papel velado con cera y el segundo sobre tronco de pino.
Si estos certámenes son relevantes es sobre todo porque pasan el filtro de jurados profesionales, que no siempre reciben la valoración que se merecen. Compuestos por elementos más o menos fijos o variables, dependientes de cuotas y otras tendencias alcistas, su colaboración altruista permite que ayuntamientos pequeños (pero no por ello con menos recursos, ojo) se hagan con colecciones apreciables de arte, un enriquecimiento lícito que además permite cumplir la ley, al estar obligadas las administraciones públicas a incrementar el patrimonio y fomentar la cultura. Pero, como hay dinero de por medio, cuando los resultados no son los esperados por los interesados llueven las críticas, los comentarios y las maledicencias, que siempre tienen como carne de cañón a los miembros del jurado, a pesar de ser los únicos que no reciben emolumento alguno, entregan premios sin recibirlos y a veces ni siquiera son considerados o reconocidos, o sencillamente mencionados. Y aun así ejercen su labor con seriedad y conocimiento, procurando que las intromisiones sean las mínimas y que al final el resultado sea el mejor posible, con la calidad del arte, su riesgo y experimento, como único baremo. Quién si no iba a premiar una obra hecha con sangre.
Porque con sangre está hecha la obra que se alzó el año pasado en el Certamen Nacional de Arte de Luarca con el Premio Ayuntamiento de Valdés, de Javier Soto. "W.o.u.n.d." está elaborada sobre tela con spray y sangre animal y prosigue la investigación plástica iniciada en 2013 sobre la compleja manipulación y delicada aplicación de este componente en la pintura sin dejar de lado su profunda relación con la cultura ancestral y contemporánea, desde las pinturas rupestres hasta su sintetización en laboratorios biomédicos. El jurado destacó en su fallo tanto la fuerza expresiva y la experimentación con estos materiales del artista asturiano, nacido en la emigración. Por su parte, el segundo premio, concedido por Caja Rural de Asturias, fue para la obra titulada "La lucha", una fotografía en impresión giclée del gijonés Noé Baranda que ofrece una mirada renovada sobre el paisaje y el territorio e incide también en la memoria como gesto político, dentro de una serie que es continuación de otras más explícitas como "Fusiles al amanecer". Ambas obras están recogidas en la exposición que el Ayuntamiento de Valdés mantiene itinerante por toda Asturias, junto al resto de las seleccionadas el año pasado.
A los ganadores de cada edición se les suele ofrecer la posibilidad de hacer una exposición conjunta, que por lo general suelen ser dos exposiciones individuales en una. Y así lo hicieron también Soto y Baranda cuando les tocó exponer el verano pasado en la Casa de Cultura de Luarca, con trabajos disociados a su vez disgregados en series, pero al surgir la oportunidad de llevarlo al Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés decidieron aunar fuerzas y ofrecer algo distinto, que les permitía colaborar en simbiosis y tratar sobre asuntos que les afectaban a ambos. Como escribe Natalia Alonso Arduengo, miembro del jurado y partícipe en el juego, los dos hacen de la ausencia presencia y mediante soportes y objetos representados proyectan el recuerdo de sus seres queridos. El pintor desbordado y el fotógrafo contenido, que parten de presupuestos tan distintos, dialogan a la perfección, presentan un cartel al alimón rematado con clavos y muestran además vídeo e instalación, en un montaje expandido sobre sábanas y lonas en el que no hay sangre pero sí una fraternidad consanguínea que, por imprevista, valida la decisión del jurado de premiarlos juntos.
Paraíso gris oscuro
Javier Soto y Noé Baranda
Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE), C/ Llano Ponte, 49, Avilés. Hasta el 30 de octubre
