'Naturaleza muerta con guitarra'
Investigan la desaparición de un Picasso que salió de Madrid para exponerse en Granada
La Fundación CajaGranada, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía Nacional el pasado 10 de octubre
EFE
La Policía Nacional investiga la desaparición de un cuadro de Picasso asegurado por 600.000 euros que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada para exponerse en el marco de una muestra, pero que no estaba junto al resto de piezas embaladas.
Según han informado a EFE fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, la denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre, la desaparición de esta pieza de arte se está investigando y, de momento, no se han producido detenciones.
Tampoco se conoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte'.
Según ha adelantado el diario 'Ideal' de Granada, la pieza desaparecida es 'Naturaleza muerta con guitarra', que se almacenó junto al resto el 25 de septiembre para viajar en octubre y llegar a Granada capital el pasado día 6.
El Centro Cultural CajaGranada estrenó según lo previsto la exposición, diseñada para redescubrir el bodegón, uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, a través de piezas firmadas entre el siglo XVII y el XX.
La Fundación CajaGranada, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía Nacional.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica