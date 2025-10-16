ARTE
Esta es la obra de Picasso que ha desaparecido en un viaje de Madrid a Granada para ser expuesta: valorada en 600.000 euros
La pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' nunca llegó a su destino
Victoria Saulyak
En algún punto entre Madrid y Granada ha desaparecido un Picasso que estaba listo para ser expuesto en el Centro Cultural CajaGranada. Estaba asegurado en 600.000 euros y, aunque la Policía Nacional ya esté investigando el extravío, todavía no se sabe dónde puede estar. De forma oficial, el cuerpo solo indica que el caso está abierto y no pueden ofrecer más datos.
La pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' nunca llegó a su destino. Desde el centro cultural explican que al desembalar las obras para colocarlas en las distintas salas se percataron de que faltaba una. La muestra se inauguró el día que estaba previsto sin ella.
¿Cómo se llama el cuadro que ha desaparecido de Picasso?
El cuadro desaparecido es, en concreto, 'Naturaleza muerta con guitarra', datada del año 1919. Es la Brigada de Patrimonio Histórico, adscrita a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, la que se está encargando de la averiguación.
La denuncia la formalizó la propia Fundación CajaGranada el pasado 10 de octubre y, de momento, no se han producido detenciones. La investigación se centra actualmente en esclarecer si la desaparición de esta obra se debe a un error en el traslado y marcación de las obras o, por el contrario, de un robo orquestado.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica