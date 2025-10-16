La tela de araña

Es posible que una lectura superficial del título del nuevo libro de Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970) lleve a un engaño que tal vez sea interesado o afianzado por los tópicos: "En esta red sonora. Fragmentos literarios (1995-2025)", editado por Galaxia Gutenberg.

El reseñista, al que más bien veo como un ser de dudas que de certezas, se pregunta si en el caso del libro que ahora nos atañe, la palabra "fragmentos" del título llevará una vez más a una lectura jerarquizante que ubica a los libros de esta naturaleza como obras menores o subsidiarias de las compactas novelas.

No es el único caso, pero el texto de Mora es adecuadísimo para revertir esta idea.

En el prólogo al libro, el autor maneja algunas ideas para situarse en una clave de lectura o al menos un camino. Abre las páginas preguntándose si puede ser orgánico el pensamiento y enseguida acude a una de las referencias de este tipo de libros: los "Cuadernos" de Paul Valéry. El francés escribía, según él, sus notas "lo mismo que una araña hila su tela sin mañana ni ayer (…) sin ver por qué ni cómo dejaría de segregarla, a cada paso".

Y la visión del francés de su propia escritura nos empuja a contradecir lo dicho antes: no hay un tipo de libros como "En esta red sonora", los tipos (si es que fuese importante, cosa que dudo) son los autores; por eso hablar de libros de notas es hablar de un ámbito en el que cabe todo, pero no como tabla rasa, sino más bien como un campo lleno de posibilidades. Desde este punto de vista, a este lector que les escribe le parecen los libros de notas en general, y el de Mora en particular, lugares de convivencia en los que los fragmentos se retroalimentan entre sí. No seré tan ingenuo como para olvidar que también hay en estos casos una labor de edición; pero prefiero pensar siempre que la posible libertad o inclinación del texto en su conjunto sobrevive. Hay algo de inevitable ( y así parece en el caso de quien escribió "Centroeuropa"): la tela que no deja de segregarse. Desde 1995 hasta 2025, no todo va ir al equipaje, pero sí lo suficiente como para dar una idea incompletamente completa de la tela de araña que atrapa insectos de diversa clase: fogonazos poéticos, aforismos, pensamientos, notas de lectura, reflexiones de naturaleza ensayística, miradas sobre la actualidad literaria y social… Sin corrección política pero con elegancia. Especialmente interesantes me parecen sus opiniones sobre literatura y esa característica anfibia de quien lee y escribe.

Desde sus comienzos, Mora ha practicado la novela, el ensayo, la poesía, las notas… su relación con la escritura no se limita a un género.

En una de las entradas,en la que de manera muy lúcida reflexiona sobre los subrayados en un libro, afirma: "Los subrayados son el verdadero autorretrato". Bien me atrevería a afirmar del propio libro de notas que también es una especie de autorretrato. O una autoenciclopedia. Mora nos invita a un diálogo y lo hace, desde mi punto de vista, uno de los autores más estimulantes para el gusto y la inteligencia que conozco. De leerlo, uno sale apelado, concernido.

Pero que no se piense el lector; en "En esta red sonora" hay juego, humor, requiebros de sentido y del lenguaje.

Organizado casi todo el material cronológicamente, una clave fundamental está en el montaje: en la distribución de los textos en distintas secciones, reunidos por afinidad temática, tonal, lingüística…

Otra característica muy de agradecer es que los gustos e intereses que maneja Mora no son exclusivamente librescos. Ciencia, cine, arte, televisión, política. Un lector / espectador que se cita con aquello que le llama la atención para crear así una tercera realidad que surge de su propio gusto y percepción. Lo dije más arriba: el tema de un libro así es el propio escritor, pero sin caer en el narcisismo de ciertos diarios y de la autoficción. El yo de "En esta red sonora" es un testigo; de vez en cuando un personaje con el justo afán de protagonismo.

A lo largo del libro, se cuestiona en diversas ocasiones dicha autoficción. No en vano, Mora ha sido y es un firme defensor de la ficción sin prefijos. A este respecto, recordar para acabar su excelente ensayo "La huida de la imaginación" (Pre-Textos, 2019).