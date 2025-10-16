La verdá de la imaxinación

A finales del sieglu XX, la narrativa del Resurdimientu, nacida dos décades antes como un recursu pa potenciar la normalización llingüística, empieza a dar señales de madurez. Per un llau, publíquense llibros calidables, como "La ciudá encarnada" (1997) de Pablo Antón Marín Estrada o "Cuentos chinos" (2001) de José Luis Rendueles, una colección de rellatos que garantiza la modernidá de la cuentística asturiana, amás del relevu xeneracional. Per otru llau, los ésitos de ventes algamaos por "Histories d’un seductor" (1993) de Miguel Rojo, "Díes de muncho" (1998) d’Antón García, "Potestas" (2002) de Xulio Arbesú y la "Historia Universal de Paniceiros" de Xuan Bello, espublizada en castellanu en 2002 a partir de "La memoria del mundu" (1999), creen, pela primer vez, les condiciones d’esistencia d’un mercáu editorial.

D’otra manera, aumenta la presencia de muyeres narradores –Esther Prieto, Paquita Suárez Coalla, Consuelo Vega, Berta Piñán, Carme Martínez–. Arriendes d’esto, esplórense víes narratives nueves en formato pequeñu, unes veces más próximes al artículu d’opinión, como n’"Aventures" (1997) de Milio Rodríguez Cueto, y otres, a l’autoficción, como en "La heredá" (1996) de Xuan Santori.

En mediu d’esti espoxigue de narradores y ocupando siempre un discretu segundu planu, nuna época na que se premiaba enforma la publicación frecuente y la cercanía al selmanariu "Les Noticies", desarrolla la obra narrativa Xulio Vixil. Llueu d’estrenase como poeta, ganando’l concursu de poesía de l’Academia de la Llingua Asturiana en 1987, espubliza dos obres siguíes de narrativa, la novela "El paraísu blancu" (1993), premiu de Creación Lliteraria de l’ALLA en 1992, y el llibru de cuentos "Silvia la negra" (1993). Depués de diez años de silenciu, en 2005 da a la prensa la estraordinaria "L’inmoral", una novela inxustamente olvidada que merecía tar ente les más renomaes de la lliteratura asturiana.

Diecinueve años más tarde, Vixil vuelve a sorprendenos con una obra menos culturalista que les anteriores, escrita con un estilu más llanu, anque non menos inquietante nin llibre d’esperimentación. "Miel amargo", la novela ganadora del XLIV premiu "Xosefa Xovellanos" en 2023, ye, de mano, la historia d’un home, un profesor d’institutu retiráu y actual guarda d’un garaxe, que sobrevive con una firida, la resultante del hachazu que-y provocó la muerte prematura de la hermana. La suya ye una madurez tranquila, iluminada pola presencia de la sobrina que crio y de buenos amigos que lu ayuden a sobrellevar la inevitable soledá. Neso, empiecen a asoceder n’Uviéu, onde vive’l protagonista la mayor parte’l tiempu, fechos inesplicables: persones que dicen recibir una llamada d’ellos mesmos o de xente muerto cuantayá. Llamaes qu’espanten a los receptores pola bayura de detalles personales que conocen d’ellos; esto ye, llamaes imposibles que tán empezando a corroyer la visión tópica de la realidá.

El plantegamientu de la historia, empobináu a presentar al protagonista, Aureliano García, un home que vive con un gatu y un cactus y que mantién prestoses conversaciones col narrador omnisciente, da pasu bien llueu a un desarrollu plagáu de personaxes –basaos, acordies col autor, en persones reales–, a cual más humanu y interesante: Telva Suares, periodista del diariu "Anuncies d’Asturies" y la so compañera Melania, guionista nel programa "Nueches de radio", que presenten, atendiendo llamaes en directo, Amelia Ferrandi y Xuan Mariñán. Una nueche, llama a la emisora Lola, una "fan" del programa que cuenta que perdió va tiempu a lo que más quería, a la fía y al hermanu. Telva y Melania reconocen nesa llamada la identidá de la hermana d’Aurelio, desapaecida cuantayá.

La historia sostiénse científicamente na Teoría de les Cuerdes, que defende tanto la esistencia d’universos paralelos como la posibilidá científica de qu’esos universos, onde caún de nós pue tener un doble, puedan entrar en contactu ente ellos al traviés d’un furacu de guxán. Xulio Vixil afirma que’l suyu nun ye un rellatu de ciencia ficción. En realidá, la novela ye un pretestu pa satisfacer un deséu: el reencuentru colos que marcharon faise verdá por obra de la imaxinación.

Miel amargo Xulio Vixil Impronta, 153 páxines 16 euros

