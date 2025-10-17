Música
La Oreja de Van Gogh anuncia su nueva gira, 'Tantas cosas que contar', tras el regreso de Amaia Montero
El tour arrancará en Bilbao el 9 de mayo y terminará en Pamplona el 20 de noviembre tras recorrer 15 ciudades en España
EP
La Oreja de Van Gogh ha confirmado su nueva gira de conciertos, que llevará por lema 'Tantas cosas que contar', que coincide con la vuelta de Amaia Montero al grupo y la celebración del 30º aniversario de la banda y con la que recorrerá 15 ciudades españolas.
El tour arrancará en el mes de mayo de 2026 con un espectáculo que pasará por Bilbao (9 de mayo), Madrid (28 y 29 de mayo), Albacete (6 de junio), Murcia (13 de junio), Sevilla (26 de junio), Fuengirola (27 de junio), Gijón (10 de julio), San Sebastián (31 de julio), Santander (21 de agosto), Valladolid (27 de agosto), Valencia (4 de septiembre), A Coruña (11 de septiembre), Zaragoza (9 de octubre), Barcelona (6 de noviembre) y Pamplona (20 de noviembre).
La elección del nombre de la gira, 'Tantas cosas que contar', supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años. Y, en sus conciertos, la banda incluirá algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.
"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", han expresado los miembros del grupo.
Los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 euros y los 72,00 euros más gastos de distribución y, los paquetes vips, entre los 110 y los 290 euros más gastos de distribución.
La Oreja de Van Gogh anunció el pasado miércoles en un comunicado el regreso de Amaia Montero como cantante del grupo, un año después de la salida de Leire Martínez.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica