De Woody Allen a Kneecap, 10 casos sonados de cancelación cultural

En el universo de las celebridades canceladas hay de todo: abundan los casos de hombres que pagan con el ostracismo profesional un pasado de presuntos comportamientos inapropiados (cuando no directamente delictivos) en el ámbito de las relaciones interpersonales (en ese cajón entran desde Sean 'Diddy' Combs hasta Ayax y Prok), pero también los artistas que han expresado opiniones controvertidas o inaceptables sobre algún asunto (de Roseanne Barr a Pol Granch) y los que han apoyado alguna causa política altamente impopular (como el escritor Peter Handke o el director de orquesta Valeri Guérguiev). A menudo, en este tipo de listas se incluyen figuras que han merecido reprobación pública por alguna actitud o comentario sin que ello haya afectado significativamente a su carrera (difícilmente puede hablarse ahí de cancelación). Y hay asimismo personajes que aprovechan el debate sobre este asunto para atribuir a una supuesta cancelación el naufragio de una carrera artística que en realidad no iba ya a ninguna parte. Sin ánimo de establecer categorías (y mucho menos de señalar injusticias), aquí va una lista de 10 notables casos de cancelación en el mundo de la cultura por motivos bien diversos.

Woody Allen (Nueva York, 1935) Cuando en 1992 la actriz Mia Farrow, que por entonces era pareja del cineasta, acusó a Allen de haber abusado sexualmente de su hija adoptiva Dylan, de 7 años, la carrera del director apenas se resintió. Él negó en todo momento las acusaciones y la justicia le dio la razón. La situación cambió en 2014 cuando una carta de Dylan Farrow al 'New York Times' reabrió el asunto. Algunos actores y actrices declararon públicamente que nunca más trabajarían con Allen y varias compañías cancelaron acuerdos para distribuir sus películas en EEUU. En los últimos seis años solo ha podido producir dos filmes en Europa y su trayectoria en el cine parece bastante acabada. Acaba de publicar una novela.

Bill Cosby (Filadelfia, 1937) Después de haber sido durante años objeto de acusaciones de agresión sexual sin que su carrera sufriera mucho perjuicio, a partir de 2014 más de 60 mujeres acusaron a Cosby de violación, abuso de menores y abuso sexual con uso de drogas. Fue declarado culpable de tres cargos de agresión sexual y condenado a pasar de tres a 10 años en la cárcel. Salió al cabo de dos después de que un tribunal estimara uno de sus recursos, pero ya no ha pisado un escenario. El popular programa televisivo 'La hora de Bill Cosby' no se ha vuelto a reponer jamás.

Plácido Domingo (Madrid, 1941) En agosto de 2019, la agencia Associated Press difundió los testimonios de nueve mujeres (ocho cantantes y una bailarina) que acusaron al tenor y director de acoso sexual y abuso de poder en distintos episodios que tuvieron lugar desde los años 80. Una investigación del sindicato de ópera AGMA constató la veracidad de las acusaciones. Domingo tuvo que renunciar a su cargo como director de la Ópera de Los Ángeles y vio cómo diversas instituciones musicales estadounidenses cortaban lazos con él. Sin embargo, en Europa (también en España) ha seguido actuando y recibiendo homenajes.

Kevin Spacey (South Orange, 1959). La carrera del protagonista de 'American Beauty' se vio abruptamente interrumpida cuando en 2017 empezaron a aparecer múltiples acusaciones por conducta sexual inapropiada. El actor, que se vio forzado a reconocer su homosexualidad, negó todas las imputaciones. Ninguna de las causas penales abiertas contra él ha desembocado en un veredicto de culpabilidad. Aun así, fue despedido de la serie de Netflix 'House of Cards' y estuvo varios años sin hacer cine. En los últimos meses ha empezado a ser objeto de una discreta rehabilitación y en el pasado Festival de Venecia presentó su tercera película como director.

J. K. Rowling (Yate, 1965). El activismo anti-trans de la creadora de Harry Potter ha generado en los últimos años una tormenta de comentarios a favor y en contra, insultos, adhesiones, llamadas al boicot y polémicas varias. Su presencia en el universo cinematográfico del niño mago se ha visto reducida sensiblemente (varios actores de la saga han marcado distancias con la postura de la escritora) y los libros que ha publicado desde que estalló la controversia han sido leídos (y reseñados) como respuestas en clave a sus detractores. Aunque, como apunta Stephen King, es peliagudo hablar de cancelación en el caso de Rowling porque "a ella le sigue yendo muy bien".

Louis C.K. (Washington, 1967) En noviembre de 2017, un artículo del 'New York Times' recogió el testimonio de cinco mujeres que acusaron al cómico, entonces en la cima de su popularidad, de haberles propuesto que lo vieran masturbarse. A partir de ese momento, C.K. vio cómo sus proyectos y apariciones en programas de televisión eran cancelados uno tras otro. Al cabo de nueve meses estaba de vuelta en los escenarios (¡y bromeando sobre el escándalo!), pero su presencia en los medios se ha reducido drásticamente.

Willy Toledo (Madrid, 1970) El actor pasó de presentar la ceremonia de los Goya en 2003 (aquella fue la sonadísima gala del 'No a la guerra') y de recibir "de 25 a 30 ofertas de trabajo al año" a convertirse en un apestado dentro de la industria audiovisual española por defender sin ambages en público unos postulados políticos que le han ganado fama de izquierdista radical (y algunas querellas de Abogados Cristianos y organizaciones afines).

Karla Sofía Gascón (Alcobendas, 1972) La fama internacional (con nominación al Oscar incluida) alcanzada por la actriz con la película de Jacques Audiard 'Emilia Pérez' tenía un precio. El escrutinio de sus redes sociales sacó a luz una serie de comentarios ofensivos contra los musulmanes, las vacunas del covid, los catalanes, George Floyd y la diversidad en los Oscar, entre otros muchos temas. A partir de ese momento, fue apartada de la promoción de 'Emilia Pérez' y las galas de premios le dieron la espalda. Aun así, en este tiempo ha presentado un libro, ha estrenado una película en Italia y ha anunciado un par de nuevos proyectos.

Carlos Vermut (Madrid, 1980) Al director de 'Magical Girl' (Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 2014) las puertas del cine español se le cerraron el 26 de enero de 2024, cuando el diario 'El País' publicó un reportaje en el que tres mujeres le acusaban de haber ejercido violencia sexual no consentida contra ellas. Más adelante, otras tres mujeres describieron episodios similares vividos con el cineasta. Vermut, que hace unos meses anunció unas medidas legales de las que no se ha sabido nada más, no ha vuelto a trabajar en el sector.