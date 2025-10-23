Cantares d’amor y guerra

El títulu d’esta columna llévanos al llibru qu’escribió’n español el cura Gaspar García Laviana en tierres de Nicaragua na dómina de la insurrección sandinista. La primera edición fízose en 1979 pol Ministerio de Cultura, en Managua. Agora l’ALLA (Uviéu, 2025) saca’l llibru con torna’l asturianu de la escritora y poeta Lourdes Álvarez. Dende les primeres páxines asomen les calidaes de la obra, que la traducción fai rellumar.

El llibru armóse y preparóse dempués de la muerte de Gaspar, ocurrida’l 11 d’avientu de 1978. D’aquella’l Padre Gaspar, que naciera nel conceyu de San Martín del Rey Aurelio en 1941, taba ya metíu na guerrilla col nome de Comandante Martín, a les órdenes d’Edén Pastora, el famosu Comandante O, del "Frente Sur". ¿Cómo foi? Cerque del ríu Mena, en Cárdenas, el grupu guerrilleru que’l Padre Gaspar mandaba cayó nuna trampa de los guardies de Somoza. Pero’l nuestru compatriota nun retrocedió sinon que cubrió la retirada de los suyos y quedó a tiru. Foron dos bales mortales, en cuellu y pechu.

Poema "Amanecer: "L’afán d’una pescador con rede, / el vaivén d’una muyer que ta llavando, / la constancia de les foles na playa / l’allegría de los nenos van xugando, / los páxaros que pasien pela oriella, / ye la vida que resurde cada día. // Son escenes qu’amanecen nel llagu." La pallabra "aural" ye "llagu". El sentíu d’identidá del xóven misioneru queda impresionáu polos llagos nicaragüenses. Como’l Cocibolca, ún de los mayores d’América. El poema "El llagu" diz asina: "Nicaragua / tien a arguyu / el marmullu / de les tos agües. // Llagu eternu / tu yes dueñu / del arrullu / del so suañu".

Ayalga d’esti poemariu: la llarga nota d’entamu "–Gaspar García Laviana PRESENTE–" roblada por Ernesto Cardenal. El personaxe más significativu y espectacular de la era sandinista, escritor, poeta, teólogu, allabancia’l nuestru paisanu como ciudadanu d’Asturies y de Nicaragua, y lu arrecueye como hermanu poeta y militante pastoral de la teoloxía de la lliberación. Merez la pena lleer el "mensaxe navidiegu" de 1977 que’l Padre Gaspar escribe "dende un llugar de Nicaragua". Ernesto Cardenal dánoslu a lleer na páxina 8:

" Nestes fiestes de Navidá, cuando celebramos la nacencia de Xesús el Nuestru Señor y Salvador, que vieno al mundu p’anunciamos el reinu de la xusticia, decidí dirixime a ustedes, como los mios hermanos en Cristu que son, p’anuncia-yos la mio resolución de pasar a la llucha clandestina como soldáu del Señor y como soldáu del Frente Sandinista de Lliberación Nacional".

Tamién Ernesto Cardenal tien un "Amanecer" na llista potente de la so obra poética. Un "amanecer" más llargu y enllenu si se quier que’l de Gaspar pero dambos col mesmu tonu d’inspiración. Digo que nun tien que ser raro qu’esta poesía del Padre Gaspar seya productu en parte de la cercanía de la de Ernesto Cardenal y que quede d’esti xeitu fortalecida por ella.

Les cualidaes de Gaspar y los sos poemes oldéense, como les persones. Son intelixentes, curioses, ambicioses y orixinales. "Garces", "La neña del prostíbulu", el mui épicu "Alcuérdate", el tovía popular y fieru "A los terratenientes".

Pa mí que’l autobiográficu "Morrer" de la páxina 89 vien a ser el más evidente, ideal, claru. El más clásicu y orixinal.

"Morrer": "–¿Nun ye mala suerte? / –Nun ye mala suerte, non, / nun ye mala suerte. / Porque creo na vida de la muerte / el morrer, pa mí, nun ye mala suerte".

