Manuel Vilas, en el pódcast del suplemento ABRIL: "La tortilla de patatas y el sexo son dos temas muy importantes"
El escritor, que hace justo un año publicó su última novela, 'El mejor libro del mundo', y acaba de lanzar un poemario, protagoniza esta semana un nuevo episodio de 'Libros y Cosas'
María Soto
En su última novela, de clara inspiración autobiográfica, publicada hace justo un año y titulada 'El mejor libro del mundo', Manuel Vilas (Barbastro, 1962) narra la historia vital de un escritor que se levanta todas las mañanas, desayuna y se va a trabajar a su oficina para crear el que espera que sea el mejor libro del mundo, de ahí el título.
Un relato divertido, irreverente y locuaz, con el que el autor, invitado esta semana a ‘Libros y Cosas’, el pódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, decidió romper el famoso techo de cristal para contar quién y qué es un escritor desde un lugar distinto, su fragilidad: el síndrome del impostor, la constante comparación con los demás, las decepciones, la incertidumbre, convivir con la alegría y el fracaso y así hasta su muerte.
Con esos interesantes mimbres, Vilas, también poeta, con un nuevo poemario recién llegado a las librerías, comparte conversación con Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon en un interesante episodio en el que surgieron temas de lo más variado, haciendo honor al nombre del pódcast, ‘Libros y Cosas’: de la tortilla de patatas (con o sin cebolla) al sexo (con o sin amor), la filosofía (de Nietzsche a Freud), la gastronomía, la escritura, la literatura, las ciudades, la renta per cápita, la economía o los premios literarios.
Temas “muy importantes”, a juicio del escritor, que demuestra a lo largo de la charla sus dotes de gran conversador con un sentido del humor muy particular, e incomprendido, que él asocia con su origen aragonés, poniendo como ejemplo al gran Luis Buñuel.
Puedes escuchar el episodio completo aquí.
