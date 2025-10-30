La inercia y el cambio

Hace una semana se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el tradicional concierto homenaje a los galardonados en los premios "Princesa de Asturias". Es un evento muy peculiar al que se accede por invitación –aunque en los últimos años, de manera muy acertada, la Fundación abre el ensayo general para duplicar el aforo– y al que buena parte de los asistentes van por motivos que no están demasiado cercanos a un interés real por la música. Creo que llevo casi desde el inicio de la iniciativa asistiendo, por motivos profesionales, a los conciertos y siempre me queda la sospecha de que el público está como pintado. Independientemente del resultado artístico de cada velada, se observa a unos asistentes que desconocen los códigos mínimos de asistencia a un concierto y sólo los himnos, nacional y regional, logran sacar del letargo a una parte no menor de la platea. Lo curioso es que no mejora con los años y debemos, por tanto, destacar la función benéfico-social de la iniciativa que aporta la escucha de un repertorio sinfónico-coral al que una parte significativa de la audiencia hubiese permanecido ajena en la vida terrestre de no mediar el típico evento en el que ver y dejarse ver es la prioridad más acuciante.

Con el paso del tiempo la reiteración de la fórmula, la inercia, ha llevado a una especie de uniformidad que sólo se rompe en las ediciones en las que el premio de las artes recae en algún artista que puede estar en el escenario y varía, por tanto, el programa ofrecido.

Conviene hacer un poco de historia. El concierto culminaba la Semana de Música que la propia Fundación y la Obra Social y Cultural de Cajastur organizaban en los días previos a la entrega del Campoamor. Fue aquella una labor ejemplar que descentralizó la música clásica, llevándola a decenas de localidades del Principado. Para algunas de ellas, de hecho, era una de las escasas opciones que tenían de acercamiento a este sector cultural, y, además, suponía un escaparate para los profesionales asturianos actuando en diversos emplazamientos de la región.

Todo esto se fulminó hace ya unos cuantos años para dar paso a otras iniciativas, como si no fuera posible complementar diversas líneas de actuación. Desde entonces, la Fundación ha ido esquinando su área musical y sólo queda ya el Coro de Adultos –en el que apenas se aprecia renovación–, que parece, poco a poco, caminar hacia un callejón sin salida, de manera silenciosa, y cada vez con menor proyección. Lo que era una formación de perfil nacional e internacional –con una sólida escuela coral– se ha quedado en algo local, de corto recorrido a juzgar por la anémica actividad que la propia entidad fomenta.

Se echa de menos mayor audacia en la programación del concierto, la falta de una política de encargos de música sinfónico-coral –contamos, hoy día, con excelentes compositores asturianos y españoles con capacidad para escribir encargos–. Y también una mirada más profunda al repertorio internacional para difundir en Asturias obras excepcionales en este ámbito que pueden proporcionar un recorrido artístico de mayor enjundia al concierto. Ojalá en las próximas ediciones veamos una renovación también aquí acorde con una Princesa de Asturias joven ante un acto que precisa, sin duda, de una reflexión profunda acerca de su sentido y vocación de futuro.