MÚSICA
Johnny Depp dona 65.000 euros a una sociedad musical de l'Horta afectada por la dana
El actor norteamericano ayudará al Centre Instructiu i Musical de Massanassa, que perdió su sede y sus instrumentos en la barrancada
Voro Contreras
El actor norteamericano Johnny Depp ha hecho una donación de 65.000 euros al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa para ayudar a recuperar a la entidad de los daños sufridos por la barrancada del 29 de octubre de 2024. Tal como ha explicado el presidente del CIM, Jesús Mateo, la donación viene gestándose desde el pasado verano pero ha sido confirmada hoy por la organización filantrópica que gestiona la estrella de Hollywood.
El destino de estos 65.000 dólares será la adecuación de una planta baja adquirida por la sociedad musical de Massanassa como nuevo local social ya que la sede del CIM quedó “totalmente destrozada” tras la dana. “Es un dinero que nos hace mucha falta porque ese día nos quedamos sin nada, lo perdimos todo: los archivos, los instrumentos, la sede…”, ha señalado Mateo.
¿Por qué el CIM de Massanassa?
El presidente del CIM no ha sabido detallar por qué Johnny Depp ha elegido la entidad musical de Massanassa como destino de su ayuda y desconoce si la filantropía del actor se extiende a otros afectados por la dana. “Con nosotros se puso en contacto una persona conocida que ha actuado como intermediario y es a través de esta persona con la que hemos hecho todos los trámites”. Mateo ha confirmado que el CIM intentará contactar con el actor para agradecerle de alguna forma su gesto.
Cabe recordar que días después de la dana, y durante una visita a España, Johnny Depp mostró su apoyo a los afectados por la dana y destacó "la resiliencia y la fuerza del pueblo español". Esos días, el actor y director estadounidense estaba participando en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde había su segundo proyecto como director cinematográfico 'Modi, Three Days on the Wing of Madness'.
"Nuestro corazón con España"
En este contexto, Depp subrayó que, tras su última visita el pasado septiembre al país con motivo del Festival de San Sebastián, "es un honor y privilegio estar aquí, tras la devastación y la situación catastrófica que se está viviendo". "Somos una pizca de experiencia en comparación con la devastación y las cosas por las que está pasando la gente", abundó.
Asimismo, el actor manifestó que "todo nuestro corazón está con toda la gente de España", al tiempo que reincidido en "la resistencia y la fuerza de la gente". Por último, ha agradecido la acogida del Festival, no sin antes ofrecer su apoyo a los afectados: "nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de cualquier manera".
