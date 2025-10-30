Nel país del agua

A finales del sieglu pasáu, l’estudiosu de la lliteratura comparada José Lambert señalaba yá la importancia que taben algamando les denomaes por él "lliteratures nel esiliu", en referencia a la producción realizada nun espaciu, físicu y/o políticu, distante de les lliteratures nacionales de referencia, como les lliteratures belgues en francés y en flamencu. Nel sieglu XXI, esti fenómenu nun dexa de medrar, afaláu polos desplazamientos de migrantes y refuxaos políticos. Encontramos asina realidaes multillingües nueves como la esistencia d’una lliteratura catalana escrita por inmigrantes o una lliteratura n’asturianu producida y publicada fuera d’Asturies, de la que formen parte, por citar a los más nuevos, autores como Alejandro Fernández-Osorio, María García Díaz y l’autor del llibru del que voi falar, Fran Fernández Álvarez.

Fernández Álvarez sorprendió l’añu pasáu a los siguidores de la lliteratura asturiana al ganar el II premiu de poesía de la editorial malagueña Letraversal con un poemariu billingüe tituláu "Camín del agua". El títulu orixinal, que l’autor cambió más tarde por "Todos los nombres beben / Tolos nomes beben" remite de manera esplícita, cola mediación del tópicu del "homo viator", a ún de los símbolos claves de la obra: l’agua, imaxe inversa de la tierra a la que’l poeta apunta dende la distancia de la so residencia en Bilbao.

Na primera páxina del llibru, encontramos, a mou d’introducción, los versos "daquella agua / agua agora", que xueguen col dichu del agua que nun se va (sí se va) beber y col versu qu’inspiró’l títulu final del poemariu: "Tolos nomes diben beber ellí". Queden, d’esta manera, establecíes les coordenaes principales del discursu poéticu: per un llau, la descripción de la naturaleza, cifrada na omnipresencia del agua y estímulu de la evocación dende un presente estranxeru –"dende un llar alloñáu"– onde l’autor esquera, col envís de separala del olvidu, nes sos raíces familiares –"los nomes qu’asocedan / nun seyan mineral / entá xenealoxía"–; per otru llau, la importancia totémica de "los nomes" –la llingua materna–, los signos que remiten a un mundu material –"árbol", "ribera", "borrina"– y a un imaxinariu cultural –"traenta foguera carru"– que supón una doble "urbanización del instintu" y la naturaleza primixenia: la fecha polos antepasaos y la realizada pol suxetu que se busca "n’adoma de la bestia", que se fuerza pa construyise cola ayuda del llinguaxe.

El llibru ye, dende los versos iniciales, un ruegu, una oración rezada col recuerdu qu’introduz davezu imáxenes relixoses: la "virxe cabera de la salvia", guapura que s’apaez fugaz –"rayu sele"– nel "camín escaecíu"; el cáliz u "camuda’l vinu", esto ye, onde la memoria transustancia’l pasáu n’identidá –"nel cáliz pido / fráxil /mineral por raigañu"–; "el magre húmedo" –tierra y agua– qu’enxendra "la faya", imaxe telúrica de la matriarca –"madre / de madres"– que pare toa una estirpe –"blimal / llamera / texa…"– vexetal y carnal al mesmu tiempu, pues la tierra ye "semiente d’antracita / en carne inxenuo", orixe y niciu del presente carnal estranxero.

El poemariu despliégase en distintos discursos que se manden de tipografíes diverses: el del presente de la reflexón y el recuerdu individual –"dalguna vez un mancatu / dalguna vez"–, que remite, nuna más que posible reminiscencia del poemariu "Los nomes de la tierra" de Xuan Bello, a l’acción performativa de les palabres, y el rellatu familiar sobre la güela-faya, un rellatu fechu de recuerdos sueltos de los familiares y l’entornu de "la casa solombriega", afilvanáu con frases repetíes, d’eses que se sienten de pequeñu: "andrina y ra escuchaben la pirenaica / escondíos ente les sábanes". El suxetu actual encara l’alcordanza como quien esgrana una lletanía, porque "la fala contién (…) / una plegaria / un quexíu / lo que se quixo".

El llibru avanza sele nun formosu discurrir de nomes que reivindica’l rellativismu llingüísticu –"dios ta na fala. un xatu ta na fala"–; pel camín evócase, con una tercera tipografía de trazos manuales, "la ponte piedra" que lleva pa la infancia, a "la "fonte sanxuan" onde antes diben a buscar l’agua: nel güeyu’l ríu, u l’agua cai sin parar, en palabres que recuerden tanto a Bello, "hasta’l centru mesmu del mundiu".

Todos los nombres beben / Tolos nomes beben Fran Fernández Álvarez Letraversal, 76 páxines 13,90 euros

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies