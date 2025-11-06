Hai pocos díes la Princesa d’Asturies, nel so discursu de "Pueblu Exemplar d’Asturies" 2025, llamó al premiáu con una pallabra mui querida ente nosotres: "afayadizo". Valdesoto ye un pueblu afayadizu. (Y paez ser que políticos del nuestru gobiernu nun saben tovía qué significa "afayadizu".) Col protagonismu esti añu de doña Leonor nes ceremonias de los premios de la Fundación que lleva’l so títulu notábase l’interés de munches persones, o meyor la esperanza, de que ficiera referencia a la llingua. La Princesa fizo dalgo más importante: emplególa con xusteza per mediu d’esi adxetivu de tres xéneros –afayadizu, afayadiza, afayadizo– que significa "llugar prestosu onde unu s’alcuentra a gustu pa pasalo bien". Oyir de la nuestra Princesa que Valdesoto ye un pueblu afayadizu foi y ye mui prestoso. El verbu "prestar" y l’adxetivu "prestosu" son hermanos de "afayadízu" en campu semánticu y en conocencia y usu constante de la xente. ¿Son eses pallabres reconocíes una especie de comienzu? La Familia Real vivió nel ámbitu de Valdesoto una experiencia onde les "comedies" y les intervenciones de la autoridá municipal y cultural arrexuntaben arte folclóricu y llingua asturiana. A la xente nuestra queda-y un poco banguero charrar sobre la so propia llingua y cultura popular pero puestos a camentar de qué discute pue dicise que riñe asgaya sobre lo que ye o nun ye afayadizo. Y yendo de persones ta mui difundío que Graciano García tienlo dicho: la pallabra que más-y gusta de la llingua asturiana ye esa, afayadizo. Nun hai qu’escaecer que Graciano discurrió y anició lo qu’agora ye la Fundación Princesa d’Asturies, asina que tien qu’haber personal abondo de la mesma opinión. Ente los profesionales notables y amigos hai unu seguru, el mui televisivu y agudu periodista Justo Braga, que me lo contó nuna entrevista que me fizo: afayadizo, sí, pa él la pallabra del asturianu más guapa y prestosa.

Pero l’episodiu de Valdesoto, graciosu como ye, ha de llevanos nostante a lo que’l autor y políticu José Suárez Arias-Cachero define como "una llarga historia xuntos" de la Corona y del asturianu como llingua. Hai que lleer pa eso l’artículu "La Princesa Leonor, l’asturianu y la corona", publicáu nesti periódicu (11/10). Hai visiones menores, imperfeutes, de les coses de la vida y de la historia y hai trabayos, como’l d’Arias-Cachero, que son a resumir n’un textu intensu l’apunte d’una totalidá de la que los demás conocemos aspeutos parciales y dispersos. Fáise referencia a cinco sieglos de conexón ente llingua asturiana y realidaes y persones de les distintes dinastíes de la Monarquía. Voi referime a la primera y la cabera d’eses referencies concretes. Cito: "En 1630, na Universidá de Salamanca, pa festexar el nacimientu del príncipe d’Asturies Baltasar Carlos, incluyéronse poesíes n’asturianu de Manuel Herrera". Esti Herrera, la so obra y el so tiempu figuren, nos catálogos de la lliteratura asturiana. La otra referencia, más moderna: "En 2022, la Fundación dio-y el premiu de pueblu exemplar al Cadavéu del Padre Galo, que tien una poesía, "La Fala Astur", onde paez anticipase diciendo que "la recia Vasconia, la recia Cataluña, falan bien alto la fala dellas… Galicia melancólica… suspira… la pigarzosa Asturias diz como ayenes las palabras súas".

Acordies col popular ñomatu de "Felechosa", l’asturianista Arias-Cachero fina l’artículu (que como otros de los suyos ye un breve ensayu) con una petición: "Poques llingües españoles tienen un camín como esti cola Casa Real. Si la Princesa dixera unes pallabres, taría honrando la historia de la corona, reconociendo la llingua del Principáu del que lleva’l títulu, y zarrando una discriminación difícil d’entender". Petición a la que me sumo.

