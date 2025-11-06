Jardiel Poncela y Sherlock Holmes

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) ha sido reconocido como uno de los grandes dramaturgos españoles. Sus textos abrazan el humor, pero se alejan del tradicional de la época y se asientan en uno más intelectual, extravagante, poco lógico y cargado de ironía. Desde 1919 empezó a escribir en los cafés de Madrid, como si fueran su despacho. Hizo sus primeras colaboraciones, artículos y cuentos en distintos periódicos y entró en las redacciones de "La Acción" y "La Correspondencia de España". También comenzó a publicar en la revista "Buen Humor", referencia fundamental del nuevo humor literario español. A comienzos de los años veinte escribió numerosas obras de teatro y conoció a Ramón Gómez de la Serna, que ejerció sobre él una gran influencia en lo personal y en lo literario. En 1923, mantuvo su colaboración con "Buen Humor", pero abandonó el periodismo para dedicarse por entero a la literatura. Publicó novelas cortas, obras de teatro y estrechó lazos con Gómez de la Serna asistiendo a sus tertulias en el Café Pombo. Su primera obra de teatro se estrenó el 28 de mayo en el Teatro Lara de Madrid, "Una noche de primavera sin sueño", que fue un éxito y representó su forma de hacer teatro y humor. Sus textos, bajo el disparate o situaciones absurdas, siempre escondían una crítica a la sociedad. Así, "Angelina o el honor de un brigadier" fue una sátira del mundo sentimental y posromántico de finales del siglo XIX y "Madre (el drama padre)", una crítica al teatro naturalista.

Entre el año 1932 y 1935 estuvo viajando de Hollywood a París, contratado por la Fox para trabajar en la versión en castellano de algunas películas de la productora. Al iniciarse la Guerra Civil, el 16 de agosto, fue detenido, fruto de una denuncia anónima, acusado de haber dado cobijo en su casa al exministro de la Segunda República Rafael Salazar Alonso. Demostrada la falsedad de la denuncia, fue puesto en libertad pocos días después. En los primeros años de la década de los cuarenta, su capacidad creativa era enorme y estrenó gran cantidad de obras, entre ellas la que se ha considerado su obra maestra: "Eloísa está debajo de un almendro". En 1944 el Consejo Superior de Teatro le otorgó el Premio Nacional de Teatro.

El volumen que ahora presenta la editorial Reino de Cordelia incluye las "Novísimas aventuras de Sherlock Holmes", escritas en 1928 para la revista "Buen Humor", que incluían siete episodios y un prólogo parodiando al popular detective de Arthur Conan Doyle. En ellas, Holmes, al que todos creían muerto en las cataratas del Niágara, convence al propio Jardiel Poncela para sustituir al Doctor Watson como asesor y narrador de sus aventuras. De esa forma, con su característico poder deductivo, emprende la resolución de una serie de misteriosos crímenes. A esas aventuras se han añadido "Los 28 Asesinatos y Medio del Castillo de Hull", una novela corta publicada en 1936.

En sus páginas vemos la creación de situaciones absurdas, que esconden una dura y amarga critica a la sociedad de la época, reflejo del desencanto de la realidad que estaba viviendo. Aun así, su humor de raíz intelectual es ocurrente e incisivo, con tintes que lo acercan al aforismo. Ejemplos de esto serían: "La tarde caía sin hacerse daño" (p. 83); "[…] hallé al maestro conversando con un señor de setenta años dos meses y un día. Pero yo no estaba para fijarme en detalles" (p.23); "Se retiró de la política, que le produjo popularidad y náuseas al mismo tiempo" (p.26); "Para celebrar en Londres la muerte de su abuela, vieja repugnante que había prometido morirse en 1912 y que no lo ha hecho hasta el día de…" (p. 28); "¿Ustedes no conocen Picadilly Circus? ¡Vaya por Dios!¡ Qué difícil es hacer literatura en estas condiciones!" (p.104). No se pierdan el relato "El anarquista incomprensible de Picadilly Circus", que muestra la relación del anarquista (y/o de Poncela) con las piezas musicales de "Las Leandras".

Las ilustraciones de esta parodia detectivesca son de su amigo Joaquín Sama Naharro (1902-1989), teniente médico en la Guerra Civil defendiendo la II República, por lo que fue condenado por un tribunal militar franquista, en juicio sumarísimo, a 12 años y un día, con destierro posterior a Córdoba. El Consejo General de Colegios Médicos de España, por unanimidad, decidió que su nombre fuera inscrito en el Cuadro de Honor de los Médicos Españoles y, en 1990, el Ayuntamiento de Córdoba le dedicó una de sus calles.