Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festivales

Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots y Nick Cave encabezan el Mad Cool 2026

El festival madrileño celebrará su décimo aniversario del 8 al 11 de julio de 2026 en el recinto Iberdrola Music

Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde y Nick Cave, protagonistas de Mad Cool 2026.

Foo Fighters, Florence + The Machine, Lorde y Nick Cave, protagonistas de Mad Cool 2026. / EFE

Marina Armas

Madrid

El festival madrileño Mad Cool ha desvelado este lunes su cartel completo para su edición de 2026, encabezado por Foo FightersFlorence + The MachineTwenty One PilotsLorde y Nick Cave & The Bad Seeds, junto a nombres destacados como The Black CrowesMobyPulpThe War On DrugsWolf AlicePixiesHalsey o la artista surcoreana Jennie, miembro de Blackpink, que acaba de estrenar su debut en solitario.

La próxima edición del festival se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026 en el recinto Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, y contará con una jornada más de conciertos a diferencia de este año.

En su décimo aniversario, los organizadores del Mad Cool han anunciado importantes cambios de organización. El aforo diario se reducirá a 55.000 personas, con el objetivo de mejorar la comodidad del público, siguiendo la línea de 2025, cuando ya se recortó la capacidad por jornada.

La apertura de puertas se retrasará una hora para mitigar el calor estival de julio en Madrid, y se redistribuirán los escenarios: desaparecerá uno de los grandes, con el fin de ampliar las zonas de descanso, restauración y movilidad. También se incrementarán los puntos de agua, los aseos y las barras.

Jornadas temáticas y programación por estilos

El Mad Cool 2026 apostará por jornadas temáticas, organizadas por estilos musicales, para ofrecer una experiencia más coherente y equilibrada.

  • Miércoles 8 de julio: Foo Fighters, Moby, The War On Drugs, Wolf Alice, The Last Dinner Party, The Warning y Jenny Beth, entre otros.
  • Jueves 9 de julio: Florence + The Machine, Jennie, Lorde, Teddy Swims, Zara Larsson, Reneé Rapp, Charlie Puth, The Blaze (DJ set), CMAT y los españoles La Paloma, entre otros.
  • Viernes 10 de julio: Twenty One Pilots, Kings of Leon, Pixies, Halsey, A Perfect Circle, Interpol, Sigrid y Holly Humberstone, entre otros.
  • Sábado 11 de julio: Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrne, Kasabian, The Vaccines, Matt Berninger (The National) y The Black Crowes, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
  2. Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
  3. El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
  4. Gianni Bugno, premiado por los exciclistas asturianos: 'Miguel Induráin es un gran campeón y un buen hombre
  5. Emotivo y multitudinario homenaje en el barrio gijonés de Cimavilla en el adiós a uno de sus negocios más históricos: flores, aplausos y lágrimas
  6. El encierro de las gallinas causa enfado en Asturias de Oriente a Occidente: 'Nos fuerzan a improvisar
  7. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  8. Un ganadero jubilado de 77 años que sentía 'devoción' por el mar, el fallecido en Valdés mientras pescaba

Gran operación policial contra un grupo criminal que estafó 300.000 euros en dieciocho provincias (una de ellas Asturias)

Gran operación policial contra un grupo criminal que estafó 300.000 euros en dieciocho provincias (una de ellas Asturias)

El problema de la entrega de la herencia a los hijos si no hay acuerdo entre ellos en el reparto: "La ley exige unanimidad para firmar", explica un abogado experto en reparto de bienes

El problema de la entrega de la herencia a los hijos si no hay acuerdo entre ellos en el reparto: "La ley exige unanimidad para firmar", explica un abogado experto en reparto de bienes

Así fueron la investigaciopnes de la Guardia Civil para identificar a la víctima del "crimen de Reyes" 34 años después del asesinato en Langreo

Así fueron la investigaciopnes de la Guardia Civil para identificar a la víctima del "crimen de Reyes" 34 años después del asesinato en Langreo

El deporte femenino como impulso para la igualdad y la inspiración

El deporte femenino como impulso para la igualdad y la inspiración

Aterriza en Lidl por tiempo limitado el aspirador low cost para ropa que evita lavados innecesarios y esperar a que seque tu ropa favorita

Aterriza en Lidl por tiempo limitado el aspirador low cost para ropa que evita lavados innecesarios y esperar a que seque tu ropa favorita
Tracking Pixel Contents