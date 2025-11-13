Arquetipu y memoria

El llogru, en setiembre d’esti añu, del premiu de novela "Xosefa Xovellanos" por Marina Pangua foi acoyíu con gayola y ciertu alliviu polos llectores de narrativa n’asturianu. L’autora, que se diera a conocer l’añu antes cola novela "Pel norte n’El Cantu Llunada", cola que ganó’l I premiu "Muyer" de narraciones de la editorial Trabe, vien a compensar la escasez de muyeres narradores na lliteratura asturiana, como se pue ver nel palmarés del "Xosefa Xovellanos": trés muyeres –Esther Prieto, Berta Piñán y Marina Pangua– frente a ventidós nomes masculinos.

Pertenecer a una minoría nunca ye fácil. Por suerte, Marina Pangua supera la prueba de la falta de referentes con naturalidá y buen facer. Si alguién tovía se pregunta si esiste alguna diferencia d’escritura rellacionada col xéneru, pue dicíse-y que "Pel norte n’El Cantu Llunada" aporta temes –la maternidá, plena, frustrada o non deseada, el matrimoniu forzosu, la represión de la homosexualidá femenina, el cariñu y la intimidá familiares– y una visión del mundu diferentes a les avezaes nes nuestres lletres, al tiempu que toca asuntos universales: el destín y l’azar, el llegáu familiar inconsciente, casi siempre d’infelicidá, la naturaleza, la emigración, el deséu de ver mundu, los suaños incumplíos…

La narración, que s’encuadra nel xéneru inomable (por falta de nome n’asturianu) de la "nouvelle" o novela corta, divídese en tres partes, precedida, caúna d’elles, d’un dichu popular que se rellaciona col conteníu. El primeru –"Dios lo dea pelos felechos, / que pelos artos yá lo da"– abre’l rellatu de les esistencies anónimes y davezu abegoses que se viven y se vivieron alredor de cuatro cases del pueblu imaxinariu d’Agüera: "Ca Pañeda", "Ca Madéu", "El Curuxeo" y "La Casona". El segundu –"Toma’l gallu, daca’l gallu, coles plumes na mano"– anuncia’l toma y daca que plantega a los llectores la construcción de la trama a partir d’un discursu fragmentariu, qu’amás de xugar con distintos planos temporales asociaos a tres xeneraciones de vecinos, va introduciendo información y personaxes nuevos de manera gradual, incluyendo dos domicilios urbanos, ún parisinu y otru uvieín, y otra casa más, "Casa’i Celina", la venta onde se criara Carme, la güela de Vítor el de La Casona, antes de casar n’Agüera.

El terceru y últimu –"El que cueya la verbena la mañana de San Xuan, / nun-y picará culiebra nin bichu que-y faiga mal"– evoca una nueche de fiesta significativa pa más d’un personaxe perteneciente a cases diferentes; nunos casos pa bien y n’otros pa mal. Lo más interesante d’esti apartáu, onde l’autora va ganando soltura técnica, consiguiendo da-y coherencia a les escenes diseminaes nes dos primeres partes, ye ver cómo’l rellatu afilvanáu hasta entós, mesmo polos llectores que por dellos personaxes, esbarrumba non a traviés d’una peripecia nin d’una intervención de la voz narrativa, sinón per aciu del inxertu de puntos de vista nuevos que conformen una visión polifónica. Esta construcción, que se va afitando gracies a la identificación de los distintos espacios –les cases, coles que s’estremen les distintes xenealoxíes familiares; el paisaxe, que podía ser el de cualquier llugar d’Asturies; los sitios foranos (Uviéu, Grecia, América) que se configuren cuando como espacios d’esiliu cuando como víes d’escape– remite a la formación fragmentaria y en procesu de la memoria histórica. Ye como si ficiéramos parte d’eses families y, como los propios personaxes, fuéramos conociendo cachos sueltos de les sos vides, enterándonos sobre la marcha de datos que contradicen la idea que nos ficiéramos de los socesos y del mundu interior d’ellos.

La familiaridá de l’autora cola tradición oral, visible nes cites continues de dichos y cantares, échase de ver tamién na llingua utilizada. Los falantes patrimoniales van apreciar muncho l’oyíu que tien pal llinguaxe coloquial, qu’inclúi tamién creaciones poétiques, como cuando a Aurina "conquistába-y tol cuerpu la sede", qu’apagaba con un vasu d’agua "qu’acababa d’enllena-y l’alma". Ficción y verdá, raigañu y evasión, amor y dañu, arquetipu y memoria nun espaciu inconcretu –Agüera, Abamia, Obanza– alzáu sobre’l signu vivificante del agua.

Pel norte n’El Cantu Llunada Marina Pangua Cuesta Trabe, 111 páxines, 12 euros

Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d’Asturies