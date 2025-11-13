En el corazón de la tragedia

"Lágrimas de barro" es una cronología, en el tiempo y el espacio, que alimenta un relato esclarecedor y estremecedor sobre la catástrofe de la dana del día 29 de octubre de 2024. Escrito a cuatro manos entre Carmen Amoraga y Maxi Roldán desde el corazón mismo de la tragedia, el punto de partida deja bien clara la justa y necesaria ambición del libro: rescatar del desorden una verdad que se desbordó junto a los ríos y acequias que atravesaron casas, calles y vidas. Su objetivo, subrayan los autores, no es solo contar lo que sucedió, sino explicar "por qué ocurrió y qué enseñanzas no podemos permitirnos relegar al olvido".

La obra une la fuerza narrativa al rigor documental. Explica Amoraga que "más de un centenar de testimonios alimentan una mirada coral que evita el protagonismo individual para ofrecer el cuadro completo de una jornada marcada por el miedo, la solidaridad y la impotencia. Quienes corrían para poner a salvo su familia comparten espacio con quienes tenían el deber de salvar a los demás e incumplieron su deber".

Este mosaico humano, destaca Roldán, "se acompaña de la experiencia de especialistas en materias que resultan clave para entender lo que pasó. Hidrólogos, geólogos, psiquiatras, meteorólogos y expertos en desastres aportan la perspectiva técnica que permite interpretar los hechos sin caer en mitos, exageraciones o discursos manipulados. Sus intervenciones ayudan a comprender cómo un episodio previsto por la ciencia pudo transformarse en un golpe devastador para miles de personas".

"Lágrimas de barro" avanza con precisión casi quirúrgica. "Cada momento", subraya Amoraga, "queda situado en su coordenada temporal y espacial, desmontando rumores, señalando incoherencias, recogiendo certezas y ofreciendo una visión objetiva, necesaria y exigente". Los autores rechazan cualquier inclinación personal y optan por un relato que, aun cercano, "mantiene la distancia imprescindible para que el lector sea quien alcance sus conclusiones".

Los derechos de autor se destinan a la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O "como gesto de reparación y compañía hacia quienes aún intentan reconstruir su vida. Además, este trabajo servirá como base para una futura película destinada a llevar la memoria del 29-O a un público todavía mayor". Ese día, cuenta Amoraga, "dejó una advertencia impresa en el barro: esto puede ocurrir aquí, mañana, a cualquiera. Las consecuencias del cambio climático no distinguen profesiones, códigos postales ni creencias. La ciencia debe ser brújula, protección y alerta". Este libro, según Roldán, nace para recordarlo, "para que nunca volvamos a mirar hacia otro lado cuando el cielo se oscurezca".