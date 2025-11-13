Jóvenes artistas en la ola

Es una satisfacción ir viendo cómo los jóvenes artistas asturianos van subiéndose a la ola y, a través de los medios que tienen a su alcance, están llegando a donde les permite la marea. Sobre todo mediante las redes sociales, que son su principal escaparate y campana de oxígeno, junto al respaldo institucional, pueden interesar a organizaciones egregias que antes estaban fuera de su onda, como la Fundación Princesa de Asturias, que en la celebración de la pasada edición de la Semana de los Premios en la Fábrica de La Vega de Oviedo contó con la colaboración de jóvenes como María Peña Coto e Irene Trapote, en intervenciones individuales o participativas, como lo hace también con artistas más veteranos como Pablo de Lillo, Toño Velasco o Verónica García Ardura. Lo hacen en su calidad de enseñantes, como artistas plásticos o en otras facetas sorprendentes, como la que permitió a Sergio Santurio improvisar maravillosamente al piano en el jardín del descanso dedicado al ensayista coreano Byung-Chul Han, Premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades 2025.

Obra de Iyán Castaño expuestas en Navia. / Luis Feás Costilla

La extensión y avance de sus propuestas se puede seguir en la trayectoria de otros jóvenes autores asturianos como Iyán Castaño, premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2023. Desde que expuso individualmente en la Sala Borrón de Oviedo en 2024, no ha parado de multiplicar sus apariciones, algunas insospechadas. Nacido en Oviedo en 1996, aunque con origen en Valdesoto (Siero), pudo por ejemplo entregar a la Princesa de Asturias una de sus obras en reconocimiento de la concesión al lugar en el que se crió del premio "Pueblo ejemplar". En Ribadesella participa en la exposición colectiva "Lo que es eterno", en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo, abierta hasta finales de diciembre. Con fuerte arraigo también en Llanes, dada su afición al surf, el pasado verano expuso individualmente en su Casa Municipal de Cultura, dentro del ciclo sobre artistas locales organizado por Martina Rodríguez Morán, al tiempo que mostraba sus cartografías marinas en la Galería Eliza Southwood de Villaviciosa. Y ahora presenta una breve retrospectiva de sus mareas vivas en El Liceo de Navia, con una docena de obras que abarcan desde 2021 hasta 2025 y recogen las diferentes fases por las que ha pasado y su evolución y cambio, con todo su arrastre.

Grabador formado en la Escuela de Arte de Oviedo y graduado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, su propósito desde hace años es atrapar el mar en sus huellas pasajeras. La suya es una propuesta pictórica que va más allá de lo convencional y le sirve para registrar de manera eficaz sus vivencias personales mediante improntas de lo efímero en telas y relieves. Estampa tapices marinos en los que recoge la danza de las olas sobre la arena, el ondular rítmico de las mareas, que fija mediante calcos en acrílico sobre telas extendidas, en un tributo al poder creador de la naturaleza. Siempre con afán de investigación y experimentación, no hace obras sobre la naturaleza sino que crea con ella, buscando inspirar un cambio positivo en la sociedad hacia una relación más armoniosa con el entorno. El mar le ha enseñado a mirar con calma, incluso en noches de luna llena, y sobre telas recoge el rastro que deja el agua al marcharse, en un diálogo que se establece cuando la marea avanza y retrocede, cuando deja su huella y luego la borra para siempre. Lo importante es el gesto, en conexión con un ritual universal que se ha repetido durante miles de años.

Su vaivén es encomiable y por eso hay que lamentar que a su flujo de pleamar se responda con el reflujo por parte del Ayuntamiento de Navia, titular de la sala de exposiciones El Liceo, tan aprovechable. No es de recibo que alguien se traslade hasta allí, a la orilla del lejano Occidente, y se encuentre con que el espacio está cerrado en horas en las que debería estar abierto, según lo publicado en Internet. Eso desanima a los visitantes foráneos y ciñe la oferta a los enterados locales, más al tanto de las caprichosas idas y venidas de los encargados municipales, demasiadas oscilaciones para una villa marinera que se tiene por seria y activa. Aviso a navegantes.