Una pianista legendaria

La pasada semana varios medios de comunicación publicaron la noticia en la que la pianista portuguesa Maria João Pires anunciaba su retirada de los circuitos musicales. Pires ya había comunicado años atrás su intención de ir poco a poco restringiendo su actividad, pero ahora parece que se trata de un cese definitivo y de un replanteamiento vital.

La intérprete es, sin duda, una de las grandes referencias del teclado de nuestro tiempo. Una pianista fabulosa, especialmente fértil en el ámbito del clasicismo, y también en otros repertorios, que sabe abordar de una forma muy característica. Su talento innato, unido a una técnica infalible, hacen de ella una intérprete fastuosa desde una depuración formal que sólo está al alcance de los más grandes.

Además, su carrera ha sido muy fértil en el apoyo a las generaciones emergentes, o en la batalla diaria de la búsqueda de compañeros de viaje también de gran relieve en el ámbito camerístico que cultiva de manera incesante.

De salud frágil, hubo una época que cancelaba con cierta frecuencia, porque Pires ha tenido un objetivo irrenunciable: sólo se presenta ante el público en las mejores condiciones, nunca esconde nada, y esa honestidad la transmite al teclado y es parte indisoluble de su fuerza arrolladora. Otros se ocultan detrás del artificio y la grandilocuencia, pero en ella nunca vamos a encontrar semejantes alardes vacuos y, a la larga, ineficaces. La sencillez del trazo elegante y expresivo, la depuración formal y una claridad casi cristalina de la línea melódica convierten sus interpretaciones de autores como Mozart o Schubert en experiencias únicas para el oyente. Estoy seguro de que, a sus 81 años, y envuelta en un proceso de cambio profundo —"estoy en un momento de cambio radical, en una búsqueda de la verdad"- puede seguir inspirando a nuevas generaciones de intérpretes. Precisamente ese enorme esfuerzo "por ir más allá de los límites prohibidos" está convencida de que la ha llevado a la enfermedad. Pero, conociéndola bien, su nobleza y bonhomía la harán afrontar nuevos retos al servicio de la sociedad. Para mí ha sido un privilegio poder planificar un buen número de conciertos con ella, escucharla con atención y aprender de su magisterio tan discreto como efectivo. Ha puesto fin a su carrera como intérprete en plenitud de facultades y con una legión de admiradores en todo el mundo que no podemos otra cosa que mostrar gratitud eterna ante una colosal carrera al servicio de la gran música.